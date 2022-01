Eugenia Osborne nos enseña cómo transformar el outfit más sencillo en algo diferente gracias a estas botas

Desde hace un tiempo a esta parte todas hemos interiorizado, y parece que también puesto en práctica, aquello de que los fines de semana son momento para el relax y la comodidad, algo que por supuesto se refleja también en la ropa que elegimos para pasar estos días. No hace falta recurrir al chándal y las zapatillas de deporte para conseguirlo, aunque nada tenemos en contra de esta tendencia. Lo que te proponemos es que vayas un paso más allá y pruebes con otras combinaciones que tengan a la vez ese aire minimalista tan en boga pero sin renunciar a ir de lo más relajada.

Si no se te viene a la mente ninguna fórmula puede que el último post de Eugenia Osborne te ayude. Cuántas veces hemos oído eso de que no hay look más atemporal que unos vaqueros de corte clásico y una camisa blanca. Pues no hay más que mirar a la hija de Bertín para comprobar cómo de cierta es esta afirmación. Eso sí, lo importante pasa por dar un toque personal al estilismo, y en el caso de Eugenia viene de la mano de unos botines de estilo cowboy de cuero marrón. Versátiles, cómodos y resistentes al paso del tiempo y de las tendencias.

Botín cowboy Sunset, de Raye (255 euros)

Un cinturón de cuero a juego con las botas son el único otro accesorio que la influencer añade a este perfecto y sencillo estilismo.