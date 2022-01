Cómo combinar unas zapatillas New Balance (ahora súper rebajadas) con un pantalón de vestir sin fallar en el intento

El 2022 está empezando fuerte y con muchas novedades en tendencias, principalmente en colores y en tejidos. Todo el mundo conoce cómo es el very peri o en qué consiste el “catsuit”, el mono de flores que llevan todas las celebrities e influencers. Ahora tienes que añadir una nueva forma de combinar, en este caso es muy fácil y sencilla, y que seguramente en tus vacaciones de Navidad has practicado. ¿A qué nos referimos? Claramente en unir las míticas New Balance con un pantalón de vestir. La mejor manera de ir elegante y a la vez cómoda. Recuerda que Grace Villarreal ya llevó este tipo de conjunto para ir Disney junto a su familia.

¿Quedan bien unas sneakers de New Balance con un pantalón de vestir? Ya te decimos que si, y si no comprueba por ti misma cómo apuesta por esta unión, Katie Holmes. Despídete de tus tacones por unos días y escoge unas zapatillas.

Actress Katie Holmes in New York City. FOTO: TheImageDirect.com GTRES

La actriz ha escogido el modelo 327, pero otras influencers o famosas tienen otras siluetas como zapatos de fondo de armario. La idea es juntar un pantalón que llevarías a cualquier cena o que has usado en Nochevieja y utilizar cualquier zapatilla de New Balance.

Nos encanta esta tendencia que ya se está viendo en el street style, porque consiste en emplear al máximo tus prendas, en otras palabras, sacar partido a ese pantalón de traje que solamente sacas en ocasiones especiales. Así fomentarán y usarás la moda sostenible.

¿Cuál es el modelo más utilizado? No tenemos ninguna duda que es New Balance 570. Si en el 2018, la zapatilla más viral fue el modelo Triple S de Balenciaga, ahora es ninguna duda, que la 570 es la reina en la pirámide de las sneakers. Este tipo de zapatilla son conocidas como chunky sneakers, al tener una suela enorme y una estética grande.

El básico para llevar cualquier New Balance, aparte de un buen pantalón de traje, también calcetines de colores y llamativos. Nuestra firma favorita, y la tuya también es Jimmy Lion. No sabemos si quedarnos con los calcetines de la famosa película “Regreso al Futuro”, o cualquiera de la edición de Navidad.

¿Y cuál es el mejor pantalón de traje para llevar con unas New Balance? Si seguimos las reglas estéticas que vamos viendo, tiene que cumplir las siguientes características:

Tener un color en tendencia como el very peri o marrón. Su acabado en versión pata de elefante. Tiro alto.

No pierdas detalle de las siguientes combinaciones que hemos realizado. Seguro que la utilizarás para las rebajas. No pierdas tiempo y consigue la mejor oferta.

PANTALON FULL LENGTH MASCULINO (15,99€)

Pantalón de tiro alto. FOTO: Zara

NEW BALANCE 237 (90,00€)

Modelo 237 con colores nórdicos. FOTO: New Balance

Con esta primera unión, lograrás ir cómoda a la oficina o en el primer fin de semana de rebajas.

PANTALÓN RECTO FLUIDO (13,99 €)

Pantalón negro de diseño recto. FOTO: Mango Outlet

NEW BALANCE XC-72 (120,00€)

Modelo unisex XC-72. FOTO: New Balance

En el segundo conjunto aunque parezca sencillo con el pantalón negro, la zapatilla que hemos seleccionado hace que tenga un toque de color.

PANTALÓN SLOUCHY DE 100 % ALGODÓN (45,99€)

Pantalón de pinzas en la parte trasera. FOTO: United Colors of Bennetton

NEW BALANCE 725V1 (120,00€)

Modelo 725V1. FOTO: New Balance

Todas estas uniones que hemos creado, serán un must para tus nuevos looks en el 2022. No sabemos si la atención estará en la zapatilla o en el pantalón, pero sí que tenemos claro que arrasarás en cualquier sitio.