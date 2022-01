Anabel Pantoja o como seguir llevando el mono ‘brilli brilli’ de Nochevieja durante todo enero con botas cowboy

Por todo lo alto. Así ha vuelto Anabel Pantoja a Sálvame tras unos meses retirada de la televisión. Y no podía hacerlo de otra manera que con un diseño de Natalia Però. Sí, amigas, la misma diseñadora que la vistió para el fiestón de cumpleaños de Madame de Rosa o la misma en la que siempre confía Violeta Mangriñán para sus looks más espectaculares. ¿Aún no lo has visto? ¡Te va a encantar!

Anabel Pantoja ha optado por un mono de manga larga, pantalón corto y gran escote en V. Un diseño en negro con flecos de efecto ‘brilli brilli’ que han hecho que la sobrina de Isabel Pantoja deslumbrará en su vuelta a la pequeña pantalla.

Pero lo mejor es que Anabel Pantoja nos ha dado el truco para poder ponernos ese vestido ‘brilli brilli’ o de lentejuelas que nos habíamos comprado para Fin de Año y que por culpa de ómicron no pudimos utilizar. ¿El truco? Añade unas botas cowboy y un cinturón con hebilla grande y ya tiene un lookazo para seguir llevando durante todo enero.