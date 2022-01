Diez cosméticos de Sephora rebajados para ser una auténtica experta en belleza todo el año

El mes de enero no solo es una buena oportunidad para cazar las mejores tendencias rebajas en Zara o H&M. El mundo beauty tiene sus grandes descuentos, y para esos momentos que miras el neceser o el kit de maquillaje y descubres que necesitas una máscara de pestañas o una crema hidratante de noche, las rebajas te ayudarán a renovar al 100% la rutina de belleza. Al igual que durante todo el año, estás mirando ese vestido de noche que no baja de precio, también tendrás una obsesión por una base de maquillaje con vitamina C que no puedes comprar. ¿Dónde ir cuando quieres de verdad aprovechar las increíbles rebajas en belleza? Solo hay una respuesta: Sephora.

Invertir en productos de maquillaje o belleza es una decisión acertada. Son compras seguras que a lo largo del año, e incluso antes, estarás usando. ¿Quién no necesita un eyeliner de color o una mascarilla de labios? Todo el mundo. Además piensa que son buenos regalos.

Los cosméticos rebajados más top en Sephora.

Colección de Navidad de labiales con brillo y poder rejuvenecedor. FOTO: Sephora

Sabemos que la Navidad es cosa del pasado, pero este estuche de los mejores labiales de Fenty Beauty está muy rebajado en Sephora. Un juego de edición limitada de tres mini voluminizadores de pintalabios.

Kit para cuidado de cabello y piel. FOTO: Sephora

Proteger la melena y la piel en invierno es muy importante. Este cofre de Coco & Eve une dos cosméticos que logran una hidratación real. Ambos productos contienen ingredientes naturales.

Labial con efecto brillante. FOTO: Sephora

Un pintalabios más siempre viene bien y este labial con efecto brillante de Marc Jacobs rebajado es una buena compra segura. ¡Gracias Sephora!

PALETA DE 16 SOMBRAS DE OJOS (19,99€ - 7,00 €)

Paleta de 16 sombras de ojos. FOTO: Sephora Collection

Conseguir una mirada infinita es muy fácil, siempre que tengas unas buena paleta de sombras de ojos. Nosotras nos decantamos por esta de Sephora Collection.

CREMA DE CONTORNO DE OJOS (170,99€ - 102,00 €)

Crema regeneradora y rejuvenecedora. FOTO: Sephora

El truco que tienen todas las influencers con su maquillaje de ojos, tiene un paso anterior y está relacionado con la belleza. Todas aplican cremas hidratantes. Como estamos en época de rebajas, aprovecha y consigue este producto de Estée Lauder.

ESTUCHE DE MÁSCARA DE PESTAÑAS (27,99€ - 22,00 €)

Dúo de máscara de pestañas. FOTO: Sephora

No puede faltar en una guía de cosméticos rebajados una buena máscara de pestañas. En este caso, son dos productos y de Nars.

Base de maquillaje natural. FOTO: Sephora

Un básico en cualquier neceser de belleza es una base de maquillaje. Aprovecha las rebajas en Sephora para conocer la gran calidad de Milk Makeup.

Acondicionador para melenas con puntas finas o rotas. FOTO: Sephora

En Sephora hay de todo y podemos encontrar desde el mejor labial, hasta el acondicionador de L’Oréal que usan todos los profesionales. ¡Está rebajado!

ESTUCHE DE CUIDADO FACIAL (26,99€ - 18,00€)

Estuche para una rutina de belleza. FOTO: Sephora

No mires más tus botes vacíos de crema de día o noche. Hemos encontrado en Sephora este kit de Laneige con una fantástica rebaja.

DÚO DE LÁPICES DE CEJAS (34,99€ - 27,00€)

Estuche de cuidados de cejas. FOTO: Benefit Cosmetics

Para terminar esta guía de descuentos en Sephora, que mejor que con un kit de cejas de Benefit Cosmetics.