Las 5 sobrecamisas que queremos llevar desde hoy mismo para renovar los clásicos looks de invierno

Entre el abrigo, la chaqueta y el blazer en muchas ocasiones todavía tenemos frío, y cuando queremos añadir una capa más, como el poncho de Nuria Roca o Jennifer López, no estamos seguras qué prenda será la mejor. La sobrecamisa es una pieza clave para añadir un toque colorido a los looks. Vuelve con mucha fuerza y por supuesto este 2022, tienes que incluirla en el armario. La mayor dificultad a la hora de elegir una buena sobrecamisa es saber qué color queda mejor, y si quieres que tenga efecto pelo o no. De nuevo Zara o Mango, nos resuelve todas nuestras demandas fashionistas.

Estamos en época de rebajas y queremos renovar el armario, o incluir nuevas prendas. Es la ocasión perfecta, te aseguramos que conseguirás las mejores sobrecamisas e incluso conocerás nuevas firmas. ¡Qué más podemos pedir!

Carlota Maranon con sobrecamisa. FOTO: @carlomaranon

Posiblemente ya tenías una sobrecamisa, pero acabarías tan saturada de esta prenda que la has tenido escondida. Durante unos meses, fue un auténtico boom y el feed de Instagram estaba invadido por influencers, celebrities o amigas con las sobrecamisas más virales.

Tienes que hacer memoria y recuerda que la sobrecamisa se apostó como básico de un sábado noche. Rocío Osorno fue el mejor ejemplo, de cómo llevar esta pieza sin perder estilo. Y era muy complicado, porque cuando salías a la calle, no parabas de ver a gente con el mismo outfit.

¿Cómo combinar la famosa sobrecamisa?

Crear un estilo diferente y acorde a tus looks diarios, no es tan complicado como piensas. El 2022 es un año de cambio y, por ese motivo, ya es hora de dar un giro y volver a prendas que aunque fueron un poco repetitivas, todas sabemos que ayudan en situaciones de emergencia.

Si Danna Paola lleva una sobrecamisa de Zara, tú tienes que pensar en el tono y después en el futuro pantalón o minifalda. Esta sobrecamisa tiene fecha caducidad, es decir, la puedes llevar hasta que acabe la primavera.

¡Apunta! Aquí tienes las cinco sobrecamisas más bonitas, virales y en tendencia del momento. Todas están rebajadas.

Sobrecamisa azul de cuello solapa. FOTO: Zara

SONIA SOBRECAMISA CON BOLSILLO Y ESTAMPADO LEOPARDO (54,99 € - 38,49 €)

Sobrecamisa fácil de combinar con un look deportivo. FOTO: Etam

Sobrecamisa de franela en color tierra. FOTO: Uniqlo

Sobrecamisa con dos bolsillos a la altura del pecho y dos bolsillos. Es de lana. FOTO: springfield

No necesitas buscar más, con las cinco sobrecamisas anteriores tendrás la compra más segura. Hemos recurrido a Zara, pero comprobarás que hay nuevas firmas.