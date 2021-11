Si tu piel se reseca con el frío prueba con el bálsamo facial, tu nuevo aliado en tu rutina beauty de invierno

La piel no es la misma a los 20 años que a los 30 o a los 40, y cada edad requiere unos cuidados específicos que ayuden a cubrir las necesidades que nos vaya demandado. Pues aunque no lo creas lo mismo pasa con las estaciones del año. Y es que no es lo mismo el verano y el calor, donde los productos con factor de protección son la clave, que el invierno, donde el frío y el aire puede provocar que sufras más sequedad de la habitual, llegando incluso a la descamación, especialmente en las pieles secas o sensibles.

Por eso, además de la crema y el serum, hemos descubierto un nuevo producto que añadir a tu rutina diaria, especialmente en las estaciones de frío, y que será el complemento perfecto para aquellas que sufren de sequedad e irritación. Es el bálsamo facial, y a continuación te contamos cuáles son nuestros favoritos y todo lo que pueden hacer por ti.

Rêve de Miel Bálsamo Facial Ultra Reconfortante, de Nuxe (22,73 euros)

Esta rica crema facial con miel, propóleo y aceites preciosos proporciona una nutrición intensa, calma y repara la piel a la vez que la protege de las agresiones externas (viento, frío, etc.). Consigue reducir las zonas rugosas de la piel, el enrojecimiento y las sensaciones de irritación.

Trixera Bálsamo Nutritivo, de Avène (17,90 euros)

Es un tratamiento que nutre, repara y suaviza el cuerpo y rostro, especialmente indicado para personas con la piel seca o muy seca. Contiene un trío de aceites vegetales y la fórmula Selectiose, nutriendo y restaurando la piel.

PH5 Bálsamo Nutritivo, de Eucerin (16,85 euros)

Desarrollado específicamente para la piel corporal sensible y piel facial sensible. La fórmula contiene dexpantenol, un ingrediente activo que estimula la regeneración de la piel y fortalece la barrera protectora de la piel. Defiende la piel frente a la irritación, ayuda a restaurar los niveles de pH y repone las reservas de hidratantes de la propia piel hasta 24 horas.

Kertyol PSO Bálsamo Hidratante Diario, de Ducray (20,54 euros)

El bálsamo hidratante diario Kertyol PSO, indicado para pieles con psoriasis, permite calmar de forma considerable las irritaciones y las placas rojas. Mejora el aspecto de la piel del cuerpo para mejorar su confort y su elasticidad. Además, su textura fundente es de rápida absorción.

Bálsamo Corporal Reparación Intensa, de Nuetrógena (13,34 euros)

Contiene la fórmula noruega exclusiva de Neutrogena para nutrir, reparar y calmar la piel muy seca e irritada, desde la primera aplicación. La sequedad extrema puede hacer que la piel se irrite y se endurezca. Neutrogena Norwegian Formula, reconocida por su alto poder renovador y nutritivo para la piel, hidrata en profundidad, nutre y repara para que tu piel recupere la salud.