La americana de pata de gallo de Mango que ha puesto de acuerdo a todas las chicas de Madrid es la que María Pombo lleva con vaqueros de madre

¿Aún no has caído en las nuevas colecciones de tus marcas favoritas? Si eres de las que aún sigue encontrando chollos en rebajas, vas a cambiar de idea cuando veas la americana de pata de gallo de Mango que acaba de estrenar María Pombo. Bueno ella nos la enseño anoche, pero es un look de la semana pasada antes de su operación de reducción de pecho. Sí, amigas, María también se ha unido a la lista de las influencers que han pasado por el quirófano en las últimas semanas para hacerse un retoque estético. ¿Pero qué está pasando? Son muchos los expertos que están avisando del peligro del uso de los filtros en Instagram que están llevando a muchas chicas a querer cambiar su imagen o no verse ya bien con su aspecto natural sin retoques de las redes sociales. También, en las operaciones de nariz está teniendo mucho que ver los efectos de la pandemia y la dichosa mascarilla. ¿Qué pensáis? Sin duda es un tema a debatir, porque el bombardeo de operaciones estéticas del club de las influencers en las últimas semanas no está siendo normal. Rocío Osorno, Teresa Bass, Anna Padilla, María Pombo...

Pero vamos a centrarnos en lo que a nosotras nos ocupa en este artículo y es la maravilla blazer (o americana) de nueva colección de Mango que ha estrenado María Pombo y que ha enamorado a todas sus seguidoras. Tanto es así, que ya se ha agotado en varias tallas en la web de la marca. Una americana de pata de gallo de manga larga, solapas de tamaño mediano de la colección Committed. Una blazer con un tejido mezcla de algodón y lana de alpaca con estampado pata de gallo. Un diseño recto, largo, con cuello pico con solapa y manga larga abotonada.

María Pombo ha combinado esta maravilla de americana de Mango con una camiseta blanca, vaqueros de tiro alto de esos de toda la vida que le encantan a las madres y un bolso acolchado también en verde con cadena dorada. Un estilismo que María ha lucido con su pelo recogido en una trenza.

Americana pata de gallo (79,99€)

Americana pata de gallo. FOTO: Mnago

Sin duda, esta americana es una compra estrella desde ahora hasta primavera. Porque ya la puedes estrenar con un abrigo encima para los días más fríos y cuando comience a llegar el buen tiempo llevarla a modo de prenda exterior única y marcarte unos lookazos como los de María Pombo.