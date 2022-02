Los claros ganadores del Festival de Sanremo (para nosotras) son los looks de ANA MENA apostando todo al brillo y al glamur con acento italiano

Pues no podrá ser. Finalmente nuestros sueños de tener a dos españolas en el Festival de Eurovisión 2022 se ha ido al traste, pero eso sí, Chanel Terrero nos estará representado con su empoderamiento y talento natural. Ana Mena no podrá representar a Italia pero se ha ganado nuestros corazones con su increíble voz, talento y lookazos con mucho brillo y glamur italiano. Ana Mena ha quedado en el penúltimo puesto del Festival de Sanremo con su tema ‘Duecentomila ore’, pero no ha podido brillar más.

Pese a todo Ana Mena ha cumplido uno de sus grandes sueños profesionales y nosotras nos hemos enamorados de sus looks de lo más sensuales y en tendencia. Una guía de estilo perfecta para una chica de la Generación Z. Elegancia, tendencia y estilo millennial en un mismo look. Y todo de la mano de su estilista Víctor Blanco.

Mini vestido rojo joya de Emporio Armario y botas mosqueteras de Le Silla

Dos piezas de paillettes de Emporio Armario

Mini vestido blanco de doble capa y escote en pico con espalda al aire de Emporio Armani

Vestido largo rojo con paillettes y cuello halter Emporio Armani

Vistos todos los looks de las actuaciones de Ana Mena en el Festival de Sanremo nos cuesta decidir cuál es nuestr favorito.