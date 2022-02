Estampado de flores, con corsé y coqueto: así es el vestido romántico de Anita Matamoros para San Valentín

Está claro que a menos de 24 horas de San Valentín, tendrás decidido que look llevar a tu cena romántica. Si estás mirando cómo son los últimos pantalones de Amelia Bono o el conjunto estrella de Victoria Federica, para tener inspiración, tenemos la solución. Anita Matamoros, que ayer no fue con todas las influencers a los Premios Goya 2022, nos enseñó cómo será el vestido definitivo para el 14 de febrero. Tiene todo lo que necesitamos y queda fenomenal. ¿Cuál es el punto fuerte? Sin ninguna duda, el estampado de flores y el corsé. Estas dos características acentúan la cintura y moldean la figura.

Últimamente, Anita Matamoros, no está sirviendo de inspiración para cualquier momento. Seguro que recuerdas, cómo fue vestida al fiestón de Marta Lozano, o cuando nos dejó sin palabras al ver sus nuevas mechas rosas. No sabemos si será por su toque romántico, pero sin ninguna duda es la prenda definitiva para ir con tu media naranja al mejor restaurante de Madrid.

No importa si no tienes un plan romántico el lunes, este vestido podrás usarlo un sábado noche como hizo la influencer. No necesita nada más, porque con esta pieza consigues un diez en mejor vestida. Por cierto, además de los regalos a tu pareja, te puedes autorregalar este vestido. No tires de un básico en tono rojo o negro en tejido satén, y apuesta por volantes, estampado y corsé.

¿De dónde es este tesoro? La influencer acudió a su firma de confianza, House Of CB Spain. Esta marca, muy reclamada entre las influencers como Mery Turiel o Dulceida, es una gran desconocida para las demás. Es buen momento de conocer otras firmas.

TOIRÁ (222€)

Vestido con corsé y estampado de flores. FOTO: House of Cb Spain

Este vestido sienta como un guante. ¿Cuál es la clave? El satén sedoso es la llave secreta. Al tener este tejido, el vestido se desliza por el cuerpo con gran facilidad. Por cierto, al tener una forma cruzada en la zona delantera, crea un efecto muy favorecedor y deja al descubierto un escote muy bonito. El éxito de este vestido también está en el ajuste a las caderas y la caída en cascada.

Después de ver este vestido, no busques ninguna prenda más. Anita Matamoros con este look, consiguió reinarse como la mejor vestida para San Valentín. Sabemos que queda todo el domingo y mañana, pero la apuesta de la influencer es segura y acertada. House of CB será la marca que conquistará tu armario.