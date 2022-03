Miki Núñez: “Es muy injusto que Chanel no pudiera disfrutar ese momento por un grupo de imbéciles que se dedican a criticar”

Tras más de un año y medio sin estrenar música, Miki Núñez ha vuelto con ganas, ilusión y con un viaje a su adolescencia y a esa estrella de la música que soñaba ser con 16 años. Con 10 Minutos “empieza una nueva época” tras la publicación en 2020 de su segundo álbum de estudio, Iceberg. Una canción muy milenial que nos traslada a su época de adolescente, al Miki más enamoradizo y que quiere disfrutar del momento.

Charlamos con Miki Núñez de su experiencia en Eurovisión, de las críticas a Chanel y hasta de las amenazas que él ha recibido por redes sociales y le ha hecho (más de una vez) quitarte Twitter. ¡No te pierdas la charla de Lifestyle con Miki Núñez!

¿Qué tal, cómo estás? ¿Feliz con el recibimiento a ‘10 minutos?

Muy feliz de volver a retomar mi carrera profesional. Muy bien, hace un año y medio que no sacaba música y claro, siempre tiene ese incertidumbre. No sabes quién va a seguir, quién no va a seguir, como lo van a recibir los medios, si te van a apoyar... Mil cosas se te pasan por la cabeza. Pero no valía la pena preocuparse, aunque hubiera ido mal porque poco podía hacer ya. Pero la verdad es que he recibido muy buena crítica, está siendo un crecimiento natural. ¡Muy feliz!

Y de este año y medio en el que has sacado música, ¿en que momento nació ‘10 minutos’?

En agosto pasado. Obviamente durante este año y medio que no he sacado música, he aprovechado para componer mucho. Y esta canción creo que salió justo el 13 de agosto. Me acuerdo perfectamente porque vine a Madrid a maquetar canciones y surgió aquí. En los estudios cero.

Tienes buena memoria entonces, porque para acordarte hasta de la fecha...

¡Sí! (risas). Es que cuando terminamos y maquetamos esta canción yo ya sabía que iba a ser un single seguro. Tenía muchas ganas de seguir este tipo de canción. Además que pienso que es muy buena. Que voy a decir yo, es como mis padres que piensan que yo soy muy guapo aunque no sea así.

Fue un amor a primera vista en forma de canción.

¡Exacto! Eso mismo.

Dentro de que este ‘10 minutos’ es un tema de buen rollo, es muy diferente al sonido que nos tienes acostumbrados.

Sí, mi sonido anterior era como más ‘pachanguero’, yo pensaba que la gente quería canciones como ‘La Venda’, después añadí canciones más pop y más tranquilas y ahora creo que a la tercer será la vencida y que este va a ser mi filón. Aunque como tu dices, nunca he perdido mi esencia pero hemos encontrado un pop divertido rápido. Creo que así lo definiría.

Dices “un pop divertido rápido”, una canción que va directamente pensada para la Generación milenial, hasta con mención a Pokemon.

¡Exacto! Es que es la canción que me hubiera encantado sacar con 16 años. Literalmente. Y estos comentarios los he recibido. ¿No es una canción muy adolescente? Y les digo sí, pero es lo que me apetece hacer ahora. Me está saliendo el Miki de 16 años que quería ser un cantante. Aunque ahora he madurado un poquito con 26 años, pero es el recuerdo de cuando quería ser una estrella del Pop y del Rock. Es lo que me sale en este momento y tengo que hacer lo que me apetece porque luego tengo que defenderlo encima de un escenario.

No sé si también tiene que ver algo los dos años que llevamos de pandemia, que te salga ese Miki más disfrutón y relajado. No el Miki más reflexivo de ‘Escriurem’.

(Risas). ¡Exacto! Se acabó reflexionar. Obviamente sí, quiero disfrutar de los conciertos, que se acabe esta puta pandemia ya. Que la gente pueda ir sin mascarilla en los conciertos, que la gente se vuelva a comportar normal porque todo esto nos está afectando mucho. Pero está claro que en estos dos años ha habido momentos muy tristes y también van a venir canciones así. A mi me gustan mucho las canciones épicas que no sabes si las están cantando llorando o felices.

Antes me hablabas de ‘La Venda’, ¿cómo estás viviendo todo el revuelo que se está viviendo con la elección de Chanel para representarnos en Eurovisión?

Pues quiero hacer un llamamiento a la empatía. Un poquito, es muy sencillo. Yo me pongo en el cuerpo de Chanel; has hecho una actuación increíble, te levantas al día siguiente con la ilusión de mi vida porque me han elegido para ir a Eurovisión que es de las cosas más grandes que te pueden pasar y que no lo pueda disfrutar por un grupo de imbéciles que se dediquen a criticarte a ti. ¿Qué culpa tienes tu de todo lo demás? Me gustaría que esa gente que critica, pensara que pasaría si esos mensajes los recibe él y los lee su madre. A mi me ha pasado, venir mi madre llorando porque había leído tweets de gente que decían que me iban a matar por la calle como me encontraran. Es una carga horrorosa, no solo por ti, si no por tu familia y por la gente que te quiere. Es horroroso. Hago un llamamiento a la empatía y a la crítica constructiva. A mi me parece genial que me digan que mi canción es una mierda, si lo piensan. Pero no que me digan que yo soy gilipollas.

Y en esos momentos que me cuentas de venir tu madre llorando, ¿te quitaste también las redes?

¡Por supuesto! Y más de una vez. No en casos concretos, pero de golpe hay oleadas que nos sabes por qué y de golpe te odian. Twitter sí que me lo he tenido que quitar. Duele igual.

Me decías ahora, “ir a Eurovisión es de las cosas más grandes que te pueden pasar”. ¿Volverías a ir?

¡Sí! Por desgracia las críticas es algo con lo que tenemos que vivir. Al odio. Y realmente es una mierda, es horroroso que te tenga que decir esto. Es como el padre que le dice a su hija no te pongas falda por la noche a ver si te pasa algo. ¡No! Educa a tu hijo en que tenga respeto a las mujeres. Ya que tenemos que vivir con las críticas, yo volvería a Eurovisión porque es una experiencia increíble y una promoción muy grande. Es más, este año estuve a punto de presentar una canción al Benidorm Fest...

Visto la que se ha formado, ¿mejor no haberte presentado?

¡Puede ser! (risas) No, pero no lo descarto para el próximo año. Eso sí, si lo hago tengo que dedicarme en cuerpo y alma.

¿Si le tuvieras que dar un consejo a Chanel?

Relativiza todo lo que pasa a tu alrededor. Eurovisión es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Es un engranaje de 50.000 cosas y tu eres el último. Relativiza todo, todo lo que no dependa de ti, intenta no comerte el coco y ve al psicólogo. Intenta disfrutar.