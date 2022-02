Los vaqueros de madre de ‘animal print’ de MANGO que Violeta Mangriñán ya ha estrenado van a ser virales hasta primavera

Oficialmente nosotras ya nos hemos olvidado de las rebajas y solo podemos pensar (y mucho) en las nuevas colecciones de nuestras marcas favoritas. Y entre ellas está Mango que en las últimas semanas no para de sacar prendas que nos están robando más el corazón que Sebastián, y en este caso no hablamos de Yatra, si no del protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. ¿Alguien más por aquí enganchada al culebrón de Netflix? Tengo que admitir que me la he visto en dos semanas, bueno aún me queda el último capítulo que me lo estoy reservando. Y hablando de enganche a esta novela, Violeta Mangriñán es de las nuestras. Pero no solo por la serie, si no también por haberse enamorado ya de la nueva colección de Mango y en concreto de estos vaqueros de madre con estampado ‘animal print’.

No nos extraña porque no pueden ser más perfectos. Además, son esos pantalones que te hacen el look por completo y no te hace falta mucho más para ir en tendencia y marcarse un lookazo de esos que todos se giran para mirarte mientras vas por las calles de Madrid. Y es que las madrileñas ya están arrasando con la nueva colección de Mango y no es para menos.

Jeans mom animal print (29,99€)

Vaqueros 'animal print'. FOTO: Mango

Estamos hablando de estos vaqueros de Mango con corte ancho en la parte superior que se va estrechando de la rodilla al tobillo. Colección Committed. Tejido de algodón estilo denim y estampado de cebra. Mom-fit ankle brace de tiro alto con trabillas. Y además, nos encanta como lo ha combinado Violeta Mangriñán con biker de piel negra.