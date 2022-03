La Semana de la Moda del Metaverso y cómo las firmas de Alta Costura han diseñado prendas digitales

Después de Madrid, Londres, Nueva York, París o Milán, la Semana de la Moda no había finalizado. Por primera vez, llegó el metaverso con su edición más esperada e innovadora del momento. A diferencia de otras citas con la moda, Metaverse Fashion Week fue gratuita y estuvo abierto a todo el mundo. En comparación con otras desfiles, solo necesitabas un ordenador o móvil con conexión a Internet, y por supuesto no estabas obligado a llevar un superlook como los de Victoria Federica en Milán o Madrid. La realidad virtual en la moda no es ninguna fantasía, o cuento de ciencia ficción. Del 24 al 27 de marzo, todos los asistentes pudieron ver propuestas digitales de Dolce & Gabanna, Tommy Hilfiger, Philipp Plein o Etro.

¿Cómo estuvo organizado? El universo digital de la moda, estuvo dibujado por parcelas para crear Fashion Street. Se puede decir que fue un barrio donde los asistentes de cualquier parte del mundo, pudieron asistir a citas muy importantes en el ámbito de la moda. Esto tiene una traducción de accesibilidad, y de dar la posibilidad de sentirse por unos momentos como una celebrity en un front row. Durante unos minutos puede ser Penélope Cruz viendo la última colección crucero de Chanel en París.

Todos los asistentes tuvieron la opción de comprar prendas digital, o también conocidas como NFT. Esta ropa está diseñada para los avatares del mundo virtual. Muchos diseñadores emergentes han ofrecido comprar sus prendas de forma exclusiva. Eso sí, todo se tenía que pagar desde una cartera de Ethereum.

El creador de este universo digital de la moda, tiene un nombre: Decentraland. Desde el 2020, la idea de crear una semana de la moda digital estaba en el ambiente, y al final se hizo realidad. Dolce & Gabanna, Dundas o Etro han apostado por esta iniciativa. Selfridges fue el encargado de abrir las puertas de este evento.

Imagen del stand de Tommy Hilfiger en Metaverse Fashion Week., FOTO: Metaverse Fashion Week

Entre las novedades que más llamaron la atención, fue la propuesta que presentó Charli Cohen. La diseñadora mostró una colección inspirada en Pokémon. Por cierto, al igual que en las Semanas de la Moda convencionales hay after party, en el Metaverso había eventos sociales digitales cuando finalizaba el acto.

Nos encantó que el espacio para los diseñadores emergentes fue más grande que en la parte tradicional. A través de la Designers Street, se mostró una serie de propuestas de lo más alternativo y diferente. Junto a este espacio, los espectadores pudieron disfrutar de galerías virtuales, talleres con expertos y exposiciones de fotografías.

¿Y la belleza? Estée Lauder fue la única marca de belleza que estuvo en la semana de la moda del metaverso. Estée Lauder se asoció con Alex Box, una destacada artista del espacio metaverso, para crear un original token no fungible (NFT). Está inspirado en el sérum número 1 de la marca, Advanced Night Repair.

Stand de Mango en Metaverse Fashion Week. FOTO: Metaverse Fashion Week

La gran sorpresa del Metaverse fue encontrarse a una de nuestra firma favoritas: Mango. Se unió al universo del arte de NFT y expuso obras de arte creadas por el artista Farkas. La segunda edición de Metaverse Fashion Week tendrá muchas más novedades, pero esta primera edición fue de 10. Nos quedamos con la subasta de zapatillas de Giuseppe Zanotti entre los asistentes, un tal de 500 pares de una edición limitada de su zapatilla Cobras.