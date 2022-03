No te lo vas a creer pero los mejores looks de los Oscar no los hemos visto en la alfombra roja y sí en la fiesta posterior

Si nos gusta una alfombra roja, no os voy a contar una fiesta. ¿Aún no conoces los ganadores de los Oscar y no has visto el puñetazo de Will Smith? Y no os lo vais a creer, pero los mejores looks de estos Premios Oscar 2022 no los hemos visto en la alfombra roja, si no es la fiesta posterior. Sí, esos que ellos llaman la ‘after party’. Pero no una fiesta de los Oscar cualquiera, si no la más deseada y concurrida. Las dos fiestas más concurridas y deseadas son las de Vanity Fair y la que organiza el cantante Elton John y nosotras nos hemos enamorado de todos los looks de la fiesta de Vanity Fair. Eso sí, nos hemos quedado con las ganas de ver brillar de nuevo a Penélope Cruz pese a no llevarse la estatuilla.

¿Preparada para enamorarte de todos los looks? ¡Vamos a ello!

Kim Kardashian de Balenciaga

Kim Kardashian. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Hailey Bieber de Saint Laurent

Hailey Bieber. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Kendall Jenner de Balenciaga

Kendall Jenner. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Natalie Portman de Christian Dior

Natalie Portman. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Jessica Alba

Jessica Alba. FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Rita Ora de Miss Sohee

Rita Ora. FOTO: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com GTRES

Anya Taylor-Joy de Dior

Anya Taylor-Joy. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Sophie Turner de Louis Vuitton

Sophie Turner. FOTO: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com GTRES

Emily Ratajkowski de Armani Privé

Emily Ratajkowski. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Chrissy Teigen de Georges Hobeika

Chrissy Teigen. FOTO: Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

Lady Gaga de Rodarte

Lady Gaga. FOTO: Willy Sanjuan Willy Sanjuan/Invision/AP

Zendaya