El traje para invitada de comunión más bonito y sofisticado de la temporada está en el armario de Anna Padilla

El traje de invitada más elegante de la primavera es con hombreras y lo ha llevado Anna Padilla. Si tienes que ir a lucir tu mejor look al Festival de Málaga o en los Premios Oscar, e incluso para recibir un premio en los Ídolo, Anna Padilla encontró el mejor traje. Aunque la influencer lo utilizará para ir a una comunión, este tipo de conjunto están pensando para ir cómoda, pero muy elegante a cualquier acto. En esta temporada hemos encontrado la inspiración en Vicky Martín Berrocal o Eugenia Osborne, y ahora Anna Padilla se suma a esta lista.

Comienza la temporada de bodas, bautizos y comuniones, y tenemos que estar preparadas. Principalmente, para que no nos pille este tipo de eventos sin un buen look. No podemos obviar, que todas nuestras influencers y celebrities favoritas tendrán los mejores outfits y serán nuestra mejor guía de inspiración. Sigue leyendo para ver cómo es el traje de invitada de Anna Padilla.

No sabemos si es el traje, el peinado hacia atrás, el maquillaje o los accesorios, pero Anna Padilla está de 10. La influencer no es ni la primera ni la última vez que nos deja con la boca abierta. La influencer apostó para ir a una comunión con traje de chaqueta y pantalón. Nos encanta el look, sobre todo por el toque ochentero que tienen las prendas.

¿De dónde es el conjunto? Anna Padilla ha enseñado una nueva firma que nos viene fenomenal. Dew & Corch es una marca “made in Spain” de la que te vas a enamorar. Todos sus diseños están muy vinculados a las tendencias actuales, y de esta manera, eliminar el cliché de la esencia rancia que tenían la ropa destinada para bodas, eventos o comuniones.

CIRCONIA BICOLOR GREY (CHAQUETA) (210.00€)

Chaqueta cruzada. FOTO: Dew & Corch

ONYX BICOLOR GREY (95.00€)

Pantalón de talle alto con abertura central en bajos. FOTO: Dew & Corch

No cabe duda que este conjunto es la apuesta más segura. Si tienes un evento esta primavera, tanto una boda, comunión o una gala de premios, toma nota de este look.