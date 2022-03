Sara Carbonero se va de fin de semana a la playa para reconectar y enamorarnos con este sudadera de Isabel Marant de 250 euros

No hay día que no nos cree una necesidad de moda y esta vez lo ha hecho buscando el sol desde la playa y ese mar tan suyo para reconectar. Y es que Sara Carbonero se ha ido de fin de semana a la playa, aunque de momento no nos ha dicho el lugar concreto donde está, lo que está claro es que le está sirviendo para disfrutar y recargar esas pilas que tanta falta nos hace a todos y más después de estas semanas de lluvia sin ver el sol. Pero si nosotras nos hemos fijado el algo es el la maravilla de sudadera de Sara Carbonero. Y no es cualquier sudadera, es de Isabel Marant, objeto de deseo de todas las ‘insiders de moda’ y cuesta unos 300 euros dependiendo de la web donde la compres.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Las prendas y accesorios que recuerdan al lejano oeste son un habitual en las colecciones de Isabel Marant, incluidas sudaderas como esta, de su línea Étolie. A pesar de su toque especial, no deja de ser un diseño bicolor, atemporal, versátil y muy, muy fácil de combinar. De hecho, es ideal para lucir con pantalones negros y, así, construir un total look muy elegante y urbano pero con un aire diferente y también muy favorecedor.

ISABEL MARANT ÉTOILE (250€)

Sudadera Isabel Marant. FOTO: LuisaVia

Una sudadera perfecta para combinar con vaqueros y zapatillas blancas Converse como nos ha dejado claro Sara Carbonero en otros de sus Stories de Instagram.