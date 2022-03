Amelia Bono revoluciona Instagram con las zapatillas Nike más originales (y agotadísimas) que nosotras hemos encontrado

No hay duda, todo lo saca Amelia Bono en su cuenta de Instagram es objeto de deseo de sus seguidoras y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Pero esta vez no ha sido con ninguna prenda de ropa, si no con unas zapatillas Nike de lo más originales y agotadísimas pero que nosotras hemos encontrado. Pero no son una zapatillas Nike cualquier, son las más futuristas que nos van a trasladar a la tendencia máxima dejando a un lado el toque más clásico y la hija de José Bono ha revolucionado Instagram con este modelo.

Se trata del modelo Nike LD Waffle sacai en el tono cool grey, una colaboración entre la marca deportiva y la firma japonesa sacai en edición limitada y que son muy difíciles de encontrar. Con un diseño súper vanguardista y casi futurista.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Se trata de un modelo de zapatillas muy especial en gris, azul, negro y blanco. Una zapatillas con logo doble, su suela doble y sus cordones también dobles, una fantasía de diseño cortesía de la creadora japonesa Chitose Abe

SNEAKERS SACAI & CLOT LD WAFFLE (190€)

Zapatillas Nike. FOTO: Nike

Y como pasa con casi todo los modelos limitados de zapatillas, está casi agotado en todas las webs, pero nosotras las hemos encontrado en varias, pero en esta es donde las hemos conseguido más baratas por 190€.