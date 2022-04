Dice Mango (y María F.Rubíes) que estos son los vaqueros ‘cut out’ más especiales con los que vas a querer salir hasta de fiesta

Los vaqueros dejaron de ser clásicos hace ya algunas temporadas y cada vez se arriesga más con ellos. Y ahora más que nunca las cinturas de los pantalones han tomado el protagonismo y estos vaqueros ‘cut out’ de Mango que ya ha estrenado María Fernández-Rubíes lo dejan claro. La nueva tendencia que llegó pisando fuerte la temporada pasada, ahora traslada esas aberturas a las caderas para darle un aire noventero a todos tus looks. Los pantalones cut out son los grandes protagonistas en las tiendas de medio mundo pero el furor que están causando es tal que te aseguramos que te vas a hartar de ver distintas versiones y modelos durante toda la temporada. Y si no que se lo digan a Mango y María.

Las aberturas cut out que separan la cinturilla del resto del pantalón y dejan a la vista la piel o la camiseta si la llevas por dentro. Y más si ya luces un moreno envidiable como el de María Fernández-Rubíes.

Jeans wideleg aberturas (29,99€)

Vaqueros cut out. FOTO: Mango

Se trata de estos vaqueros de tejido de algodón estilo denim con mezcla de algodón reciclado y diseño largo wideleg. Tiro alto con lavado bleached y trabillas. Dos bolsillos de parche en la parte posterior y aberturas laterales.

Esta moda que durante los años 90, mostraba hombros descubiertos, zonas de la espalda y otras partes el cuerpo, se volvió a ver en las pasarelas de grandes casas de diseñadores a finales del 2020, para marcar las tendencias de este año. Y ahora también son los protagonistas de los vaqueros que llevaremos esta primavera, además de vestidos, jerséis y todo tipo de prendas que se convertirán en en el fondo de armario para los próximos meses. Tranquila, que si aún no has caído en esta tendencia tan arriesgada lo acabarás haciendo con unos vaqueros como estos de Mango.