La camisa de lino con bordados de Zara que llevarás sin parar esta temporada con pantalón de tiro alto

A las puertas del buen tiempo siempre es buen momento de captar alguna nueva prenda de Zara. En esta temporada, volveremos a ver en el street style un tejido que es un básico en cualquier armario: el lino. Aunque el crochet está conquistando la carrera de los tejidos, el lino cada día está más fuerte y con la camisa que hemos encontrado en Zara, te darás cuenta de que la necesitas. Principalmente, porque aporta un toque fresco a cualquier look, y combina a la perfección con un vaquero de tiro alto o con un bajo acampanado.

La camisa de lino con bordados de Zara te servirá para ir a la oficina, o para esa comida espontánea que surge. Desde Lucía Barcena, Victoria Federica o Vicky Martín Berrocal tienen una camisa de este estilo. Ellas saben que ayuda en esos días, que no sabes qué ponerte. Podemos afirmar que hemos encontrado el básico de armario para llevar 24/7.

Imagen de look de Zara. FOTO: Zara

No puede ser más bonita y fácil de conjuntar con otras prendas. Esta camisa de Zara es el mejor ejemplo, de cómo el color blanco nos ayuda a mejorar un look aburrido. Todo tipo de mujer, da igual si eres petite o con curvas, este tipo de prenda es fundamental para crear looks sutiles y elegantes en menos de cinco minutos.

Si lo que estás buscando es un aire elegante, pero que no roce el límite del estilo clásico, esta camisa de Zara tiene que ser tuya. Ahora viene la duda más frecuente ¿cómo combinar esta camisa para ir al trabajo o para ir de invitada de boda?, tranquila que tenemos la solución.

Para ir a una reunión importante apuesta por un vaquero clásico o estilo mum.

En el caso de una boda, bautizo o comunión, nosotras te aconsejamos una falda en tubo con estampado vichy.

Ahora todo el turno y mira cómo es la camisa más bonita de Zara. ¡Es un flechazo automático! Por cierto, como sabemos que necesitas de nuestro consejo, hemos añadido esas dos prendas que usarás con esta camisa de Zara.

CAMISA LINO BORDADOS (39,95€)

Imagen de camisa blanca con bordados. FOTO: Zara

JEANS Z1975 MD RISE STRAIGHT (25,95€)

Vaquero recto de tiro medio. FOTO: Zara

FALDA CUADRO VICHY ABERTURA (25,95€)

Falda midi con abertura en la pierna. FOTO: Zara

Sencilla, cómoda y el tejido es de lino. Tres características relevantes que no pueden faltar en nuestra próxima compra de primavera. Y para qué tener que buscar entre otras firmas, si Zara ha diseñado la joya que necesitamos.

Si quieres estrenar esta camisa ya, pero tienes miedo a este tiempo tan alterado que estamos teniendo, no dudes en usar un jersey negro o naranja. Dos colores que funcionan fenomenal y además, están dentro de la gama cromática de 2022.