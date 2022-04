Lucía Rivera tienes los pantalones de Zara que queremos llevar en todos nuestros eventos nocturnos de primavera

Aunque el calendario indique ya que estamos metidos en plena primavera es bien cierto que el clima no acompaña en ningún punto de España, y las influencer lo saben. Por eso durante estos días no paran de regalarnos looks que son el perfecto juego de entretiempo para afrontar a la vez el calor y el frío.

Y para eso no hace falta recurrir a grandes marcas ni a precios disparatados. Basta con saber elegir las prendas correctas que no solo combinen con todo nuestro armario, si no que además tengan un toque diferente, especial y nos sirvan durante muchas temporadas.

Así que no hemos podido evitar caer rendidas ante el último look de Lucia Rivera. La modelo que acaba de confesar sus problemas de salud mental y cómo ha conseguido superarlos, no para de regalarnos últimamente estilismos que juegan entre el minimalismo y el estilo masculino con toques de prendas muy femeninas y especiales.

Como prueba su última publicación, en donde la hija de Cayetano Rivera nos ha regalado un look a base de unos originales pantalones de Zara con estampado de cachemira en color blanco y negro con bajo acampanado y abertura, de la colección Limited Edition. Y para combinarlo ha elegido una camiseta negra que combina a la perfección la sencillez y lo especial gracias a su escote asimétrico de manga larga y tirante, de una de las firmas españolas que no paramos de ver en Instagram entre nuestras influencers favoritas, Byniumaal.

Camiseta de escote asimétrico en color negro, de Byniumaal (85 euros)

Camiseta de escote asimétrico en color negro, de Byniumaal FOTO: Byniumaal

Pantalón jacquard Limited Edition, de Zara (69,95 euros)

Pantalón jacquard Limited Edition, de Zara FOTO: Zara

Para acompañar este estilismo la modelo optó por una clásica biker negra de cuero y botines negros de tacón ancho y punta redondea. Los perfectos básicos de fondo de armario infalibles que son la combinación ideal para cualquier look.