María Pombo tiene los pantalones de Zara que van a amar las seguidoras del estilo boho

Son muchas las influencers que parecen haber querido huir de estos días de lluvia que asolan media España y cambiar la capital por destinos mucho más primaverales, donde el sol no para de brillar y los looks estivales son la única norma. Y sabemos que no importa el tiempo que pase, porque Marbella siempre será uno de esos destinos favoritos. Como prueba solo hay que ver que en este mismo fin de semana se han dado cita de manera separada la modelo Marta Ortiz, la influencer Carla Hinojosa y María Pombo. Es esta última la que no para de dejarlos estilismos relajados, cómodos y a la vez llenos de estilo que no podemos esperar para llevar ya mismo.

Sabemos que María Pombo es una gran defensora de marcas de ‘a pie de calle’, como Zara y Mango. Pero es que además parece tener una habilidad especial y única para encontrar prendas que a aparentemente no tienen nada de especial, y que la mayoría de nosotras pasaríamos por alto, y convertirlas en todo un objeto de deseo. En esas prendas virales que consiguen colgar el cartel de agotado en menos de una semana.

Camisa lino bolsillos en color beige, de Zara (25,95 euros)

Top punto tirantes, de Zara (15,95 euros)

Pantalón flore de crochet, de Zara (22,95 euros)

Un efecto que parece que acaba de pasar con el total look de Zara que la influencer ha lucido durante sus vacaciones familiares en Marbella. Se trata de un outfit sencillo y a la vez de lo más favorecedor compuesto por camisa de lino oversize en colo beige (una de las prendas imprescindibles de la próxima estación), un sencillo top de punto de tirantes y la prenda más especial, un pantalón tipo leggins con pernera de campana realizado en crochet y con estampados geométricos, que ya cuelga el cartel de ‘sold out’ en todas las tallas, pero que no sostras no perdemos la esperanza de encontrar en tienda.