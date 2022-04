Victoria Federica se vuelve a ir de fiesta de influencers y recupera su gabardina con mensaje más famosa de la primavera

Después de unos días más desaparecido, Victoria Federica vuelve a la carga tras convertirse hace unas semanas en portada de una cabecera de moda española y de diferentes fiestas. Y lo ha hecho para volverse a ir de fiesta con influencers para un evento de la firma francesa Longchamp en Madrid. Pero no solo influencers, la joven royal también disfrutó bailando con Paz Padilla al ritmo de la música que ponía su novio Jorge Bárcenas. Y para la ocasión, Victoria Federica ha optado por uno de esos looks casuals que tanto le gustan a ella con todo el protagonismo para una gabardina de marca española.

Victoria Federica lucía una gabardina gris de la marca Ecoalf, firma española que recicla botellas de plástico usadas para crear prendas de moda. Con ella, pero sobre todo con el mensaje que lleva en la espalda que dice: “Because there is no Planet B’ -Porque no hay un Planeta B-”. Una gabardina que estrenó ya en 2019 para un partido de tenis en Madrid cuando aún su imagen pública no era tan relevante y que tres años después ha rescatado de su armario.

Victoria Federica de fiesta con influencers. FOTO: @luciaparamo_

Estamos hablando de la marca sostenible Ecoalf. En su espalda se podía leer uno de los lemas ecologistas más sonados de los últimos tiempos, el de “There is no planet B”, y que tiene la intención de recordarnos que este mundo es el único que tenemos por lo que nuestra obligación es cuidarlo y mantenerlo. Un lema que conforma una de las líneas de Ecoalf, #Because, en la que el 10% de las ventas está destinada a limpiar los océanos.