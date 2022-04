Carmen Lomana tiene el vestido bicolor que es toda la elegancia que las mujeres de 50 o 60 años necesitan en Madrid o en Marbella

Ella es así. No hay día que Carmen Lomana nos nos deje un estilismo perfecto de esos que queremos copiar todos los días. Y hoy lo ha vuelto a hacer para una noche de jueves de premios antes de empezar sus vacaciones de Semana Santa en Marbella para recuperarse de la gripe que la ha tenido en cama una semana. Y es que para nuestra socialité favorita el ritmo no para ningún día y la verdad es que nosotras no sabemos de donde saca las fuerzas para llegar a todo, pero queremos la receta. Volviendo a su fantasía de estilismo, Carmen Lomana nos ha vuelto a dejar claro como se combina a la perfección tendencia, elegancia y moda.

Esta vez, Carmen Lomana ha lucido un vestido bicolor en blanco y negro, del que aún desconocemos la marca, pero que nos ha robado el corazón por su perfección para cualquier evento.

Carmen Lomana en sus Stories de Instagram. FOTO: @carmen_lomana

Un vestido que es pura elegancia y que podría haber llevado la misma Coco Chanel por su patrón y combinación de colores en blanco y negro. Un diseño que sienta como un guante por su cuerpo en negro con manga larga que cambia de forma asimétrica en la falda para pasarse al color blanco. Una falda con ligero vuelo que hace que el vestido sea aún más glamuroso.

Lo habíamos visto en las colecciones para la temporada Otoño/Invierno 2021-2022 de Burberry, MSGM o Bottega Veneta, y ya otras marcas de culto para las expertas, como REMAIN Birger Christensen y Munthe, les han seguido el juego. Ya no tendrás que elegir entre tus dos colores favoritos gracias a esta tendencia de las prendas bicromáticas, ahora el blanco y el negro se llevan juntos. Originalidad y tendencia que ya adorada Diana de Gales en su época y que ahora Carmen Lomana rescata en estos primeros días más fríos de la primavera y de la Semana Santa.