No se puede ser más elegante que Carmen Lomana con esta falda midi marrón que ha combinado a la perfección con un jersey de punto

Elegancia y estilo. Eso es Carmen Lomana y nos lo demuestra look tras look. Y es que la socialité ha empezado la primavera pisando fuerte y enamorando con cada uno de sus estilismos en Semana Santa. En su Instagram, en sus apariciones en televisión y ahora para una tarde de merienda con amigas. Carmen Lomana derrocha todo el glamur que solo ella sabe. Primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, o con las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno o las merceditas que van a ser la tendencia más cool esta primavera, luego el corte de pelo y ahora este look en tonos marrones que es una maravilla.

Y es que no hay nadie como Carmen Lomana para hacer elegante cada prenda que se pone y en su cuenta de Instagram nos ha vuelto a dar cuenta de ello.

Y esta vez ha dejado a un lado el color negro para enamorarnos con un estilismo en tonos marrón que tiene como gran protagonista una falda de vuelo que la socialité ha combinado con un jersey de punto marrón de manga corta para estos primeros días de la primavera que por fin suben las temperaturas y ha vuelto a lucir el sol.