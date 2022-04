Joyas de película

“Desayuno con diamantes” (Blake Edwards 1961)

Como no podía ser de otra manera, si pensamos en una película donde las joyas han sido las grandes protagonistas, la primera que nos viene a la cabeza es sin duda: “Breakfast at Tiffany’s” o lo que es lo mismo; “Desayuno con diamantes”. ¿Quién no recuerda la famosa escena con la maravillosa Audrey Hepburn frente al escaparate de la mítica casa de joyas?. Perfectamente vestida con su Total loock negro y espectaculares réplicas de piezas de Tiffany & Co., un collar con 4 vueltas de perlas y un broche central de diamantes, nos hizo soñar con el glamour de los años 60 durante varias décadas posteriores. La extravagancia de la protagonista, (Holly Golightly), de desayunar siempre frente al escaparate de la joyería, nos deleita la vista con piezas espectaculares que ahí se exponen, y con vestido negro de Givenchy, otra “joya” en esta película, que no viene más que a ensalzar la dulce belleza de Audrey.

Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" (Blake Edwars; 1961) frente al escaparate de la mítica tienda Tiffany & Co. en New York. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Parece ser que las Joyas que luce Audrey son réplicas de la famosa firma, ya que Tiffanny no quiso participar en el film, (algo que resulta difícil de creer porque fue la gran beneficiada con la película), una historia algo subida de tono para la época y que podía dañar su reputación como firma de alta joyería. Sí cedió después sus grandes joyas para la promoción, como el espectacular collar con un diamante central de 128.4 quilates y que sólo utilizaron dos personas; Mary Whitehouse en 1957 y Audrey después.

Audrey en la promo de la película con el collar "Ribbon Rosette", realizado con el "Tiffany Diamond", uno de los diamantes amarillos más grande del mundo con 128.54 quilates, descubierto en 1877 en las minas Kimberley de Sudáfrica. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Algo curioso es que este diamante sólo se ha vuelto a utilizar por Lady Gaga en la entrega de los Oscar del año 2019, impactando con su famosa actuación junto a Bradley Cooper.

“Sex and the city” (Michael Patrick King 2008)

Película romántica moderna cuya creación se debió al gran éxito de la serie con el mismo nombre y, donde la protagonista, Carrie, recibe un anillo diseño de Italy Mankin en oro blanco, con 80 diamantes talla brillante y un espectacular diamante negro como pieza central de 5 quilates de peso. A la pregunta de ella: “¿Por qué un diamante negro?, Mr. Big responde algo parecido a...: " Porque tú no eres como las demás”... ¡Puro romanticismo!

Secuencia de la película "Sexo en Nueva York" y detalle de la impresionante sortija coronada con el espectacular diamante negro de 5 quilates. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Varias sortijas maravillosas salen en esta película pero otra pieza digna de mención es esta sortija de diamantes en forma de flor que Samantha, una de las protagonistas, recibe de su pareja, y comprada en una subasta. Este espectáculo es de House of Bastion.

Sortija de Samantha en "Sexo en Nueva York", espectacular flor realizada en diamantes por la firma House of Bastion FOTO: La Razón (Custom Credit)

Alfred Hitchcock escala el ranking con varias “joyas” de sus películas, como el alfiler de corbata con una “R” en diamantes de la película “Frenesí”, que el asesino luce en la escena más significativa de la película, o el espectacular collar de perlas de varias vueltas que luce Grace Kelly en “La ventana indiscreta”, siempre deleitándonos no sólo con tramas de intriga fantásticas, sino también con sus actrices perfectamente vestidas con las mejores joyas.

Escena de la película "La ventana indiscreta" de Alfred Hitchcok dónde Grace Kelly luce un maravilloso collar de perlas. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Alfiler inicial "R" en diamantes, de la película de Hitchcok, "Frenesí" FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Moulin Rouge” (Baz Luhrmamm 2001)

“Satine” no es sólo el nombre del espectacular collar de diamantes que luce Nicole Kidman en esta entrega, sino también el nombre de su personaje. Es la joya mas cara de la historia que se fabrica única y exclusivamente para una película. Diseñada por el joyero australiano Stefano Caturi, esta impresionante y mítica pieza cuenta con 1.308 diamantes y un zafiro central elaborados con las técnicas de la época en la que se ambienta la película para darle mayor realismo.

Detalle del collar "Satine" en la película "Moulin Rouge", realizado en oro blanco con diamantes y zafiro. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Pretty Woman” (Garry Marshall 1990)

En esta revolucionaria película marcada por el lujo y la vida del New York de la época, surge la historia de una cenicienta moderna (Julia Roberts) que es rescatada por un príncipe, (Richard Gere). Todos recordamos la escena del vestido rojo y ese indescriptible collar de la firma Fred Jewelry realizado en oro de 18 quilates, diamantes blancos y 23 rubíes en forma de corazón que nos dejó sin aliento...

Escena de la mítica "Pretty Woman", collar con 23 rubíes en forma de corazón. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Los caballeros las prefieren rubias” (Howard Hawks 1953)

Es posiblemente el papel de Marilyn Monroe más recordado de su filmografía, ¿Quién puede olvidar ese baile rodeada de caballeros con un vestido y guantes rosas?, y posiblemente también, una de las escenas más imitadas. La misma Madonna recrea este momento en su vídeo “Material Girl”. No hay que olvidar tampoco la frase más emblemática de esta rubia universal que en su papel de una mujer rural que llega a la gran ciudad para cumplir su sueño, dice: “Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres” . Un fantástico diamante amarillo Canario proveniente de la India de 24.04 quilates llamado “Diamante Luna de Baroda” y que la actriz lució en varias ocasiones para la promoción de la película, fue sin duda la mejor muestra de ello.

Escena de la película, "Los caballeros las prefieren rubias" donde Marilyn luce como nadie estas impresionantes joyas en oro blanco y diamantes. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Titanic” (James Cameron 1998)

Y aunque se podrían escribir decenas de artículos sobre las grandes piezas de joyería utilizadas por el séptimo arte, no puedo terminar este sin hablar del famoso collar de la película Titanic. Pieza con la que Jack, personaje interpretado por Leonardo Di Caprio, dibuja a su amada Rose (Kate Winslet), siendo la única prenda que adornaba su cuerpo. El “Heart of the Ocean” o lo que es lo mismo “Corazón del Mar” , no es más que una joya realizada exclusivamente para el rodaje, en oro y zirconitas, y de la que se cuenta en el film , que proviene de las joyas de Luis XVI, elaborada con un gran diamante azul central de 56 quilates y engastado en oro y diamantes blancos. La repercusión de esta joya fue tal que ya se embarcaron muchas fortunas caprichosas en la creación de una pieza similar para sus joyeros personales.