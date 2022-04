Rosa López a Chanel, días antes de Eurovisión: “Un poco más y regalas el chichi en el escenario”

La ganadora de Operación Triunfo 1 ha sido una de las invitadas a la gala de despedida de Chanel, representante de España en Eurovisión, celebrada ayer en Madrid. Rosa López interpretó el tema con el que representó a nuestro país “Europe’s living a celebration”, y después tuvo unas bonitas palabras hacia su compañera y un “comentario” que provocó la carcajada de los allí presentes. “No dejes que nadie aplaste tu corazón porque tú estás en el escenario ofreciéndolo todo, un poco más y regalas el chichi”.

Chanel representará a España en Turín el próximo 14 de mayo con su tema “SLoMo”: “Te veo con una seguridad que a mí me habría venido muy bien en muchos momentos de mi vida. No dejes que nadie aplaste tu corazón porque tú estás en el escenario ofreciéndolo todo. Te voy a decir como me dice mi madre: ‘Un poco más y regalas el chichi’. Damos todo lo que tenemos y me tienes aquí para todo lo que necesites. Hace veinte años mi mayor miedo era perderme yo, por eso me agarro a la esencia porque eso te conecta. Pisa fuerte porque es una labor humanitaria la que hacemos los artistas”, dijo Rosa.

Blas Cantó o Ruth Lorenzo también quisieron unirse a esta fiesta. El excomponente de Auryn afirmó “habéis conseguido recuperar la ilusión. Tras las nubes siempre sale el sol y el sol eres tú” y Lorenzo, emocionada, destacó que “Chanel fue una de las leonas que me acompañó en el videoclip de Gigantes. A las tres de la mañana me dijo que quería llegar a hacer lo que hice. Justo lo que estás haciendo. Qué orgullosa estoy de ti”.