Zara y Khloe Kardashian han diseñado una colección de prendas vaqueras ecológicas que puede vestir una mujer con una talla 32 o una 46

Si has pensado que Zara no nos podía sorprender más, después de la inauguración de la tienda más grande del mundo o del diseño del chaleco viral que todas las mujeres tienen en su armario, estabas muy equivocada. ¿Conoces cómo son los vaqueros de Good American? Seguramente que sí, porque estarás al día de los nuevos episodios de Las Kardashian y sabrás que esta firma de denim, pertenece a Khloé Kardashian. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Si todavía no te has enterado de la gran noticia (sería muy raro), Zara se une a Good American. Ambas marcas han diseñado una línea de vaqueros sostenibles e inclusivos, que desde hoy, 5 de mayo, están a la venta.

Noticias relacionadas Moda. Cinco tendencias imprescindibles del verano que ya puedes encontrar en Zara

Sin ninguna duda, Zara cada día se supera más. Después de lanzar una línea para yoga o conseguir ser el fondo de armario de Rocío Osorno, el gigante de la moda española se alía con Good American. En la colección podrás encontrar monos, pantalones, cazadoras o chaquetas vaqueras. ¿Cuál es la diferencia con otras colecciones? Todas las prendas están elaboradas con algodón reciclado.

Good American es 100% sostenible. La firma americana cuenta con el certificado BCorp. Esto quiere decir que es una empresa que fomenta la economía circular, inclusiva y sostenible, para todas las personas y el planeta. Así podemos confirmar el cambio y evolución de la industria de la moda. El objetivo es cambiar el hábito de consumo, introducir diversidad y una economía sostenible real.

¿Quieres saber cómo es la colección de Zara y Good American? No pierdas detalle. Dentro de unas horas, estará disponible en la página oficial de Estados Unidos. Debido a la diferencia horaria, habrá que esperar un poco. Gracias a las imágenes que hemos podido ver, será muy complicado escoger la mejor prenda vaquera. Es una línea denim que siempre hemos querido tener en el armario. Da igual si tienes una 32 o una 48, aquí todo el mundo tiene un hueco.

Mono vaquero de Good American x Zara. FOTO: Good American

Eso sí, tenemos una mala noticia. La colección solo estará en venta en tiendas de Estados Unidos, pero se podrá comprar online. El precio oscila entre 25 a 99 dólares, es decir, 23 a 100 euros.

Zara y Good American para celebrar el lanzamiento han publicado una campaña muy especial. En el vídeo hay modelos como: Georgia Palmer, Quannah Chasinghorse, Luca Biggs o Eden Joi, todas ellas super modelos de talla grande. Esta unión es celebrada por muchas mujeres, debido a que Zara hace tiempo no extendía sus diseños, y muchas se quedaban fuera de las prendas virales.

Desde este mismo jueves, podrás comprar de manera online. Si tienes la oportunidad de hacer un viaje a Estados Unidos, o vives allí, corre a tu tienda más cercana. Te avisamos que volarán todos los modelos. Por cierto, hay clientas que ya tienen en su armario alguna de estas prendas. Se realizó una venta emergente en West Hollywood, cerca de la tienda Paul Smith.