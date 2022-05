No podemos dejar de pensar en el bikini con estampado floral que toda mujer con poco o mucho pecho necesita este verano

A primera vista, el bikini que hemos encontrado te puede resultar aburrido, en otras palabras, más de lo mismo. Eso sí, espera a todo lo que tenemos que contar con la prenda de baño que tiene Elisa Serrano, influencer que es una nueva incorporación para la guía de inspiración que tenemos. La creadora está de vacaciones y con el buen tiempo, metió en su maleta todos los bikinis y bañadores más bonitos e ideales que queremos tener este verano. No importa, si tienes poco o mucho pecho, el bikini de Elisa Serrano será tu nueva obsesión.

Para el verano 2022, Robin es la marca a la que vas a acudir este año. Elisa Serrano ha encontrado el bikini con estampado floral vintage, que sienta bien a una mujer de 30 o 50 años. El escote de la parte superior es la clave del éxito de la prenda. Sigue leyendo para descubrir por qué necesitas esta prenda.

Las mujeres francesas utilizan el truco de Elisa Serrano. Ambas escogen bikinis o bañadores que se adaptan a la silueta de cualquier mujer. No importa si tienes poco pecho, mucha curva o quieras un efecto de vientre plano, este tipo de moda de baño es la más adecuada.

¿No conoces cómo son las prendas tiene Robin? Seguramente has estado buscando ese bikini o bañador perfecto, y hasta el momento no lo has encontrado. En Robin hay un amplio catálogo de prendas para cualquier mujer. Puedes compartir el siguiente bikini con tu hermana, tu mejor amiga e incluso con tu madre. Gracias a los tirantes extraíbles puedes adaptar el bikini a la parte del pecho.

Aquí tienes el bikini de Robin que conquistó a Elisa Serrano y ahora nosotras.

Bikini Knot Flower Fever (59,90 €)

Bikini con estampado de flores vintage. FOTO: Robin

Otro dato que tienes que conocer de este bikini es el tejido. Se trata de un material fácil de estirar. De esta manera, el cuerpo de la mujer que va evolucionando con el paso del tiempo, puede seguir vistiendo esta prenda. Es decir, que aunque parezca a primera vista que es un bikini pequeño, debemos de tener la prenda en la mano y ver que es muy elástica.

No obstante, ya que estamos hablando de bikinis y bañadores, tienes que saber qué prendas serán las más utilizadas. Sigue las siguientes normas de tendencias y te prometemos, que no fallarás:

1. Escote cuadrado.

TRAJE DE BAÑO CON RELLENO (24,99 €)

Bañador con escote cuadrado. FOTO: H&M

2. Rosa

BIKINI DEPORTIVO (46,99€)

Bikini rosa deportivo. FOTO: ETAM

3. Palabra de honor

BAÑADOR MOLDEADOR VOLANTES (38,99 €)

Bañador con palabra de honor y volantes. FOTO: women secret

4. Asimétricos

BAÑADOR ASIMÉTRICO MARINO (39,95 €)

Bañador negro asimétrico. FOTO: Ysabel Mora

5. Tejido crochet

BIKINI CROCHET SÍMBOLOS (29,99 €)

Bikini crochet verde. FOTO: Bershka

Ya tienes la maleta para este verano, sin olvidar todas las tendencias que necesitas en esta temporada. No olvides añadir unas sandalias como las que tiene Sara Baceiredo y un bolso estilo capazo hecho en vichy de algodón 100% de MARSAB.