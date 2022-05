Victoria Federica con la camisa naranja más en tendencia con pantalones blancos (y zapatillas) para una tarde de amigos en los toros

No hay día sin toros para Victoria Federica, si se ha convertido en una asidua de Las Ventas en la Feria de San Isidro, este domingo se fue hasta Aranjuez para disfrutar de una tarde de toros entre amigos. Eso sí, en la plaza también se encontraba su padre, Jaime de Marichalar, aunque cada uno en un sitio diferente. Aunque por lo que hemos podido ver en las imágenes, nuestra royal influencer no se lo pudo pasar mejor con sus amigos entre risas, ya totalmente recuperada de su ruptura con Jorge Bárcenas. Y lo que no falla como siempre en Victoria Federica es el look de lo más en tendencia.

Si el sábado Victoria Federica nos dejaba una imágenes de lo más peligrosas montada en patinete con una amiga por las calles de Madrid, con pantalón blanco y el mismo top de crochet que llevó para visitar a su abuelo, el Rey Emérito. Para una nueva tarde de toros ha optado este vez por un estilismo de lo más relajado con prendas que son clave cada primavera en su armario.

Victoria Federica en los toros con amigos. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

Un mix que nunca falla en Victoria Federica con pantalones blancos, zapatillas en el mismo color y una camisa oversize de lo más en tendencia en color naranja que llevaba metida por dentro del pantalón solo de un lado. Un color naranja al que parece que Vic le ha cogido cariño porque también fue su elegido para su último look de invitada con un vestido kimono de la firma Himba. Y la verdad, es que además de ser uno de los colores de la temporada, a las chicas morenas les sienta especialmente bien y hace ese efecto buena cara que todas buscamos.

Victoria Federica en los toros con amigos. FOTO: Lalo Alvarez GTRES

A cara lavada o con un maquillaje de esos efecto ‘make up, no make up’, Victoria Federica estaba especialmente favorecida para disfrutar de una de sus mayores pasiones con una coleta media ondulada.