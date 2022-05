Para no pasar frío en una tarde de toros en Las Ventas, Victoria Federica tiene el look a capas que van a amar las chicas más pijas de Madrid

Sí, amigas, está claro que Victoria Federica no se pierde ninguna corrida de la Feria de San Isidro en Las Ventas y es una asidua ya del cartel de famosos junto a su amiga Rocío. Eso sí, Victoria Federica iba bien preparada para no pasar frío después de la bajada de temperaturas repentina en Madrid y por eso como chica lista, apostó por un look a capas de esos que van a amar las chicas más pijas de Madrid con sudadera al hombro. Aunque su amiga Rocío, lucía un vestido de nueva colección de Zara de esos con espalda fantasía que se agotaron solo salir a la venta,

Vic fue fiel a sus amados pantalones blancos para una nueva tarde de toros en Madrid en esta Feria de San Isidro. Porque no hay nada más que nos inspire a verano que unos pantalones blancos de esos que son elegancia y tendencia cada temporada cuando llegan las buenas temperaturas. Aunque recordemos que hace unas temporadas que las chicas que más saben de moda también apuestan por el color blanco durante el invierno, y nuestra royal más influencer no es menos.

Victoria Federica en la Feria de San Isidro 2022 en Las Ventas. FOTO: G3 GTRES

Victoria Federica optó por un crop top de rayas, una sudadera burdeos a los hombros, pantalones blancos que son de sus prendas favoritos, bolso burdeos con cadena y su larga melena recogida en una coleta. Sin duda, su peinado favorito para su día a día y también para eventos importantes.