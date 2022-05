Victoria Federica tiene el vestido más cayetana en naranja que es perfecto para irse de boda en Sevilla y parecer que acabas de volver de la playa

El ritmo de Victoria Federica no para. De Milán a Las Ventas y de Las Ventas a Sevilla. Eso sí, no sabemos si se escapará a ver a su persona favorita en el mundo, su abuelo el Rey emérito, pero de momento se ha ido de boda este sábado a la capital andaluza. Porque parece que ya ha empezado la temporada de bodas para los influencers y Vic no podía ser menos. Además de la boda en Madrid, donde María Pombo se convirtió en una de las invitadas mejor vestidas, Victoria Federica ha deslumbrado en Sevilla juntos a sus amigos los influencers, María García de Jaime y Tomás Páramo. Pero no solo eso, la hija de la Infanta Elena también ha querido ser la invitada perfecta con un vestido de la nueva colección de la marca de sus amigos.

Si el otro día estrenó los pantalones de lino morados de Himba con los que coincidió con María Pombo, este sábado se ha ido de boda con el vestido Alfonsina.

Vestido Alfonsina (217,46€)

Vestido Alfonsina. FOTO: Himba

Se trata de este modelo de la nueva colección de Himba. Un vestido largo con escote cruzado y bajo evasé, acompañados de un tejido de viscosa con rayas satinadas que te acompañará en cada movimiento y mecerá la prenda al andar. Tiene solapas redondeadas y cinturón del mismo tejido; ambos detalles enmarcados por un vivo geométrico en tonos verdes y metalizados. Como punto y final, unas hombreras ligeras y sutiles para enmarcar la silueta. Y parece que está hecho a medida para Victoria Federica porque lo ha combinado con el choker dorado que llevan todas las pijas de Madrid, un maquillaje muy bronceado y su peinado favorito, la coleta media ondulada.

Detrás de esta marca están María García de Jaime y Tomás Páramo, la pareja de influencers del momento en España. Himba, la nueva marca de ropa creada por este joven matrimonio y que, desde ya, ha conquistado a las chicas que mejor visten de Madrid y Sevilla. Una marca que tiene los mejores básicos para toda la vida y además, están diseñadas y fabricadas en España y con tejidos de la mejor calidad. ¿Qué más se puede pedir? Si la primera colección ya fue en éxito, esta nueva colección de primavera-verano, también se va agotar.