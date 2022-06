Este es el vestido de Mango que ya llevan las que más saben de moda

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, mi cabeza automáticamente se pone a pensar en nuevos conjuntos, prendas y combinaciones para poder afrontar los días de calor, especialmente aquellos de trabajo, y conseguir salir airosa. Algo para lo que tengo que dejar atrás vaqueros y de más pantalones, que solo consiguen darme más calor (excepto algún que otro modelo blanco). También hemos comentado cómo los conjuntos de lino son una opción más que apta para este momento. Incluso los pantalones sastre, si sabemos combinarlos con las partes de arriba adecuadas, como hace Victoria Federica.

Pero si tengo que elegir una prenda representativa del verano esa es sin duda el vestido. Aunque lo cierto es que puestos a especificar, no me vale cualquiera. Si hace años eran los vestidos camiseros los que se habían ganado mi simpatía y aquellos a los que recurría casi diariamente, desde hace apenas un año hay un diseño que ha conseguido captar toda mi atención. Y no solo la mía, si no que solo hay que darse una vuelta rápida por Instagram para darse cuenta de que también es algo que ha pasado especialmente a las amantes del estilo minimalista.

Si tengo que describir cómo es el tipo de vestidos a los que me refiero podríamos resumirlo en un modelo de Mango que reúne todas las características. Se trata de un diseño en apariencia sencillo, pero que tienes muchas cualidades si sabemos mirar con profundidad. Para empezar un innegable toque noventero, que es perfecto para el momento de revival que vivimos. Después, el cuello halter, uno de los cortes más favorecedores, sobre todo si los hombros son tu punto fuerte o si simplemente quieres presumir de moreno. Y por otro lado está ese color clásico, que consigue convertir esta prenda en icónica casi sin darse cuenta, y aunque también está disponible en color negro, ese tono a medio camino entre el beige y el marrón me parece perfecto para conseguir un punto diferente sin que nunca pase moda.

Vestido fluido modal en marrón medio, de Mango (39,99 euros)

Vestido fluido modal en marrón medio, de Mango

Algunas influencers también han empezado a dejarse ver con este modelo, lo que me hizo darme cuenta que mis sospechas podrían no ser equivocadas. Pero sobre todo cuando vi las múltiples combinaciones que ofrece, tanto de calzado, donde puede llevarse desde con unas sencillas sandalias planas de tira, unas zapatillas de lona tipo Superga o Converse, o también unas sandalias de tiras de tacón. Y por supuesto de partes de arriba para combatir los días más fríos, donde lo hemos visto tanto con rebecas de punto como con cazadoras.