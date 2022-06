Amancio, queremos un clon del vestido boho de 1.000 euros con el que Sara Carbonero ha deslumbrado de concierto en Madrid

Vestido para las noches de verano hay muchos, pero no todos tan preciosos como este que ha estrenado Sara Carbonero para el concierto de Alejandro Sanz en Madrid. Pero claro, no es para menos, porque el precio no es tan maravilloso. Ya que como nos ha chivado @carmeron en sus Stories de Instagram, es un vestido de la firma A.L.C que cuesta casi 1.000 euros. O lo que es lo mismo Amancio (o Marta Ortega), necesitamos un clon de este maravilla de vestido boho de Sara Carbonero lo más rápido posible. Si puede ser para este mes de junio, mejor.

Los artistas en el París del siglo XIX se atribuyeron el término ‘bohemio’ para diferenciarse de la clase media francesa de la época, a los cuales consideraban incultos y desinteresados por el arte. El estilo boho, tal y como lo conocemos en la actualidad, se puso de moda desde los años 60 y hasta principios de la década de los 70. A pesar de ser una tendencia muy puntual en el tiempo, lo cierto es que ha resistido al paso de los años y se ha ido reinventando con nuevas fórmulas como el ‘boho chic’ o el ‘hippie chic’, y el vestido de Sara Carbonero (bueno, todo su estilo) es un claro ejemplo de las prendas boho que más amamos cuando llega el buen tiempo.

Sara Carbonero en el concierto de Alejandro Sanz. FOTO: @saracarbonero

Isabelle cutout tiered floral-print silk-crepon maxi dress (970€)

Vestido cut out. FOTO: A.L.C

El vestido largo ‘Isabelle’ de A.L.C. está confeccionado con crespón de seda estampado con bonitos estampados florales “Josephine” y tiene aberturas en la cintura y un amplio dobladillo a capas perfecto para darle ese toque boho que tanto le gusta a Sara Carbonero. Y aunque no hemos podido ver con que calzado lo combinó, nosotras lo vemos perfecto para llevarlo con botas cowboy o alpargatas de cuña todo el verano.