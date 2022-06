Las novias que no querían llevar pantalón van a cambiar de idea al ver a Sara Baceiredo con la nueva colección bridal de Parfois

¿Novias con pantalón? Vas a decir ‘sí, quiero’ cuando veas a Sara Baceiredo con la nueva colección bridal de Parfois que es toda la fantasía que necesitamos para casarnos este verano. Y es que no tenemos dudas que las novias más modernas van a caer rendidas a este colección ‘low cost’ para el día más importante de su vida porque es perfecta como segundo o tercer look de novia. Porque las novias de Parfois son toda la modernidad que podemos pedir desde un vestido largo largo con lino a un vestido asimétrico con strass o perlas o un top de plumas. ¿Velo? O diadema de perlas o bandolete con redecilla. ¡Todo es posible!

Una nueva colección cápsula llamada The Bright White, una historia con looks especialmente diseñados para celebraciones. Son 7 looks con piezas clave como el vestido slip, el traje blanco o el impredecible total look cubierto de plumas. Para combinar con otras piezas también hay dos vestidos semitransparentes con perlas y destellos. Por no hablar de sus accesorios joya.

Y para celebrar la llegada de esta colección en una fiesta de lo más especial en Madrid, Sara Baceiredo se ha marcado un lookazo con pantalones de tiro alto, top de plumas, diadema con strass y un bolso redondo de perlas de lo más original. ¿Quieres copiarle el look para una boda o para las noches de verano? ¡Aquí lo tienes!

Top Plumas (15,99€)

Top plumas. FOTO: Parfois

Pantalón Tiro Alto (35,99€)

Pantalón tiro alto. FOTO: Parfois

Nosotras nos vamos directas a Parfois a copiarle el look de pies a cabeza para todas las fiesta de verano que tenemos por delante.