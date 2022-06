Susana Cala: “Me encanta España porque se escucha todo tipo de música. Aquí la gente tiene el oído más entrenado para escuchar mis canciones”

Morat, Andrés Cepeda o Ximeña Sariñana son algunos grupos que tienen en común, un elemento muy importante para triunfar: la compositora. Susana Cala es una cantautora de Colombia, que no para de tener éxito tras dar el salto a ser la cara visible de sus canciones. En pleno confinamiento y tras estudiar diseño gráfico, se decidió a iniciar su carrera musical. Eso sí, ella cuenta con un buen apoyo a la hora de tomar decisiones en esta industria, debido a que es la hermana del cantante de Morat, Juan Pablo. No obstante, ella no necesita que nadie diga que es la “hermana de”, porque con su dulce voz y el gran talento que tiene contando historias, está consiguiendo posicionarse en los puestos más altos de la música en España y América Latina.

“Sopa de letras” es el primer disco de Susana Cala. En las canciones que forman su trabajo, podemos ver y sentir cómo es ella en su día a día. Tras el auge que está teniendo sus canciones, tomó una decisión y es demostrar todo su talento en directo en Madrid. El 22 de junio dará su primer concierto en la Sala El Sol. ¡No te lo puedes perder!

En La Razón Lifestyle hemos tenido la oportunidad de conversar con Susana Cala. En la entrevista hemos conocido quiénes son sus inspiraciones, si habrá alguna sorpresa en el concierto y qué proyectos tiene para este 2022.

Para quien no conozca todavía quién es Susana Cala, ¿cómo te puedes definir como artista?

Mi proyecto es muy joven, todavía se está definiendo. Creo que lo mejor que me define es la historias que cuento y, por lo tanto, les puede gustar mi música.

Tu nombre no para de sonar en España tanto por tu dulce voz como por la composición de las letras, ¿Qué diferencias nos puedes contar entre la industria de América Latina y de aquí?

Por mi experiencia, he visto que la gente en España está más acostumbrada a escuchar música pop. Soy de Colombia y vengo del universo del reggaetón, como puede ser Karol G, Bad Bunny o Maluma, todos ellos son artistas gigantes de la música urbana. Me encanta España porque suena todo tipo de música. Aquí la gente tiene el oído más entrenado para escuchar mis canciones. Por ese motivo, le doy tanta importancia a este país, que además está siendo muy lindo y acogió mi música de una manera impresionante.

Siempre has estado detrás como compositora como para Andrés Cepeda o Ximena Sariñana que estuvo nominada al Grammy Latino, ¿cómo fue trabajar con estos artistas?

Fue una experiencia que me deja sin palabras. Está muy de moda hacer concursos para hacer composiciones. Y en el caso de Ximena Sariñana, participé en un proyecto que se realizó en México, únicamente para mujeres, y allí compuse esa canción que al final estuvo nominada a un Grammy Latino. Una experiencia única.

¿Cuándo te diste cuenta de que tenías que dar el paso y ser la cara visible de tus canciones?

Todo empieza por las historias que quería contar. Por ejemplo, Ximena Sariñana estaba casada y quería contar una historia determinada y lo hizo. Cuando uno está solo, o creando para amigos, muchas veces salen experiencias personales, y no hay nada más bello que cantar una vivencia propia porque queda más honesto.

Todo compositora tiene sus inspiraciones, ¿cuáles son las tuyas?

A mí me inspira a la hora de generar, mis historias propias. Por ejemplo, mis amores. Yo escribo mucho de mis vivencias personales. Puedo decir, que mi inspiración soy yo misma a nivel más íntimo.

Tu hermano es el cantante de Morat, ¿os juntáis los dos para crear música o necesitáis vuestros espacios?

Nosotros estamos muy unidos. Antes de sacar a la luz mi proyecto, yo era compositora de muchos de los temas de Morat y por cierto, de los nuevos que sacarán. Mi hermano está muy involucrado en el proyecto. Él es el producto de mis trabajos y además componemos juntos.

¿Te dio algún consejo para tu carrera?

Me ha dado muchos consejos. Siempre que tengo algún problema, le llamo al momento. Hace poco me ayudó en relación con mi primer concierto, porque sinceramente, estoy nerviosa, ya que quiero que salga todo perfecto. Él me dijo que no lo endiose, explicándole que es un concierto más, porque vendrán muchos próximamente. Este consejo lo he cogido para todo, como por ejemplo una nueva canción.

En La Razón Lifestyle somos muy fans de Antonio José y vuestra canción nos encanta, ¿cómo surgió esa colaboración?

Durante la pandemia estábamos haciendo un proyecto de composiciones para Antonio José. Todo fue un poco caótico, ya que se realizó todo por videollamadas. Yo estaba en Colombia y él estaba en España, y saltando de pantalla en Zoom, nos conocimos mejor. Yo escribí la canción, No fue tu culpa, y yo tenía claro que tenía que ser una colaboración. Desde que lo conocí, me pareció encantador y tenía claro que quería hacer eso. La mandé y salió todo genial.

Ahora que está de moda hacer colaboraciones, ¿con quién te gustaría hacer una canción?

Soy muy fan de toda la vida de Pablo Alborán y me encantaría, pero no diría que no a cantar con Aitana, Sen Senra o Paula Cendejas.

El 22 de junio el público por primera vez te podrá escuchar en directo en la Sala El Sol de Madrid, ¿por qué esta ciudad es la primera?

Siento que Madrid es mi segunda casa, y en términos musicales, puedo decir que es mi primera casa. Además, que me encanta el escenario de la Sala El Sol, porque al ser este tipo de espacios me puedo abrir más al público. Mi proyecto empezó en el confinamiento y, por lo tanto, nunca he tenido la opción de hacer algo en directo viendo la cara a la gente sin mascarilla. No me quiero olvidar, que en el concierto habrá sorpresas e invitados especiales.

He leído que eres diseñadora gráfica por curiosidad, ¿cómo te diste cuenta de que la música sería tu profesión?

Me gustaba la música hace mucho tiempo. Antes de empezar a componer, yo cantaba canciones de otra gente, pero cuando empecé a escribir, me di cuenta de que no era tan mala en esto. Lo que más feliz me hace es estar dentro de un estudio.

En La Razón Lifestyle hablamos también de moda, belleza, de bienestar, ¿nos puedes contar algunos trucos que tienes de moda, belleza o cuidado personal que has pensado aplicar en el concierto en Madrid?

Yo soy una persona que le gusta estar cómoda. Por lo tanto, llevaré zapatillas para saltar y bailar con el público. Sin olvidar alguna camiseta corta, que me gusta mucho llevar en mi día a día.

¿Cómo se presenta el verano y lo que queda de 2022?

En el 2022 viene con una nueva faceta mía de Susana Cala. Seguiré promocionando mi disco, Sopa de Letras, y lo que viene será nueva música con nuevos sonidos. Siempre dando importancia a las letras y las historias.