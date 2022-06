Amelia Bono y Manuel Martos se van de cita al concierto de The Rolling Stones en Madrid

Ya ha pasado casi un año desde que Amelia Bono y Manuel Martos anunciaron que ponían fin a su relación tras compartir juntos más de una década. Aun así, aseguraron que seguirían unidos por el bien de los cuatro niños que tienen en común. “Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora”, señalaron en sus respectivas redes sociales.

Por fortuna, sus palabras no se las ha llevado el viento y la expareja ha demostrado en varias ocasiones que han sido fieles a la promesa que se hicieron cuando decidieron tomar caminos separados. Juntos suelen planear divertidas jornadas con sus hijos, y es habitual que Manuel Martos se incluya en los momentos familiares de los Bono, como cumpleaños o cualquier tipo de celebración.

El miércoles 1 de junio, Amelia Bono y Manuel Martos volvieron a dar buena muestra de la complicidad que sigue habiendo entre ellos y acudieron con otros amigos al concierto que The Rolling Stones ofreció en el Wanda Metropolitano. Aunque no publicaron fotografías juntos, sí compartieron imágenes del escenario y la actuación, y la posición desde que la que estaban tomadas no deja lugar a dudas: estaban juntos.

Tanta química derrochan incluso después de su separación que, desde que anunciaron la ruptura, vienen sonando con fuerza los rumores de que podrían haberse dado una segunda oportunidad. De momento, Manuel Martos y Amelia Bono no se han pronunciado sobre su supuesta reconciliación, aunque todo apunta a que, sencillamente, mantienen una excelente amistad.

Los famosos toman el Wanda

El primer concierto de The Rolling Stones en su gira por Europa reunió a miles de fans y seguidores de la banda en el Wanda Metropolitano de la capital española. Entre ellos se encontraban numerosos rostros conocidos, como Paula Echevarría, que acudió acompañada de su pareja, Miguel Torres. Otros tortolitos que no se perdieron el regreso a los escenarios del grupo de rock fueron Sergio Ramos y Pilar Rubio, apasionada del género musical. Carlota Corredera, expresentadora de ‘Sálvame’, y Gonzalo Caballero, ex de Victoria Federica, también se dejaron ver por el estadio del Atlético de Madrid.

Sheila Casas, hermana de Mario y Óscar Casas, tampoco faltó a esta cita musical. Acudió acompañada de Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, y la periodista Ares Teixidó, exconcursante de ‘Gran Hermano’. Quien faltó al concierto fue su pareja, Toño González, y todo apunta a que podrían haber roto su relación.