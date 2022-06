¿Es posible beber alcohol y no engordar? Hablamos con una nutricionista para conocer mitos, verdades y alternativas

Según cuentan los expertos, el verano es el momento en el que más alcohol consumimos (exceptuando quizás las Navidades). Las vacaciones y su consiguiente aumento de ocio y el buen tiempo que nos empujan a disfrutar de las terrazas llevan a la mayoría de los españoles a recurrir a bebidas alcohólicas de forma más recurrente que el resto del año. Pero esto muchas veces puede enfrentarse con una de las preocupaciones estéticas que también se incrementan en esta época del año, las dietas y la temida “operación bikini”. Si por lo que sea estás haciendo una dieta ahora mismo, esto es todo lo que tienes saber sobre cómo disfrutar del verano y del alcohol sin saltártela.

Para ello hemos querido recurrir a la experta Francisca Gordo, Farmacéutica y Nutricionista, para que nos desvela cuáles son las verdades sobre las calorías del alcohol. Antes de entrar en materia, Francisca nos hace una matización clave: “es importante saber que el alcohol no es un nutriente, que no es esencial para la vida y que tiene un valor calórico relativamente elevado (7 kcal/g), intermedio entre hidratos de carbono y proteínas (4 kcal/g) y grasas (9 kcal). Teniendo en cuenta su densidad, una bebida con 13,5 % de alcohol, podría proporcionar 190kcal “vacías”. Por lo que no engordar implica que el balance energético debería ser igual a cero.”

Si bien es cierto que el consumo ocasional de alcohol tiene una faceta social y psicológica que no se debe minimizar a la hora de valorar su efecto en el seguimiento de una dieta equilibrada o de adelgazamiento: normalmente se realiza en un entorno lúdico, en compañía y de forma relajada, y esto frecuentemente resulta ser incompatible con el seguimiento más o menos estricto de cualquier tipo de dieta.

Relacionados con el alcohol existen, además, una serie de falsos mitos que debemos replantearnos:

- Beber los fines de semana no produce daños en el organismo: Falso. El daño depende de la cantidad y la frecuencia.

- El consumo de alcohol ayuda a mejorar el cansancio y aumenta el ánimo: Falso. Inicialmente es posible, pero un consumo elevado, conduce a la pérdida de control de emociones y sentimientos.

- El consumo de alcohol hace entrar en calor y combatir el frío: Falso. Al principio da calor por vasodilatación, pero después disminuye la temperatura corporal.

- El alcohol es un alimento: Falso. El alcohol aporta calorías, pero no alimenta.

En caso de que queramos mantener o reducir nuestro peso y nos cueste mucho reducir a cero el consumo ocasional y social de alcohol, una alternativa adecuada puede ser la Kombucha, bebida fermentada con probióticos y de baja graduación alcohólica, así como otros fermentados tipo la cerveza y el vino sin alcohol. Además del agua con gas con lima y hielo.