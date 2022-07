Culpamos a Amelia Bono de necesitar estas sandalias de taconazo y plataforma de Zara de color fucsia que además nos hacen más altas

Sandalias de verano hay muchas, como días y looks que queremos meter en la maleta de vacaciones, pero no todas tan bonitas como estas sandalias de Zara que nos acaba de descubrir Amelia Bono. Pero no solo bonitas, también son perfectas para las chicas bajitas ya que tienen un taconazo de 12 centímetros y hacen que parezcas alta solo ponértelas. Por eso, por culpa de Amelia Bono nos hemos olvidado de las rebajas de Zara y nos queremos ir directamente a nueva colección por estas sandalias de plataforma que nos harán pisar fuerte todas las noches de verano que tenemos por delante.

Unas sandalias fucsia que Amelia Bono ha combinado con un total look azul klein de Zara para tener el estilismo color block más en tendencia de la temporada. Y una vez más lo ha hecho en formato reels que nos encanta para poder apreciar mucho mejor los detalles de su look.

SANDALIA TACÓN PLATAFORMA (29,95€)

Sandalia tacón plataforma. FOTO: Zara

Se trata de sandalia de tacón con plataforma fucsia de nueva colección de Zara con tiras cruzadas en la parte delantera y tacón alto ancho de 12 centímetros que es súper cómodo gracias a la plataforma. Las sandalias perfectas tanto para llevar con vaqueros como con un vestido básico blanco o negro.