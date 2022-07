TikTok nos ha enseñado un truco para acabar con el pelo encrespado, y es más fácil de lo que piensas

Uno de lo mayores problemas capilares al que muchas nos enfrentamos cuando llega el verano, sobre todo si estamos en sitios de playa o muy húmedos, es el encrespado que se produce en nuestro pelo, y que muchas veces parece casi imposible de remediar, pese a que muchas de nosotras recurrimos a una rutina compuesta por un sin fin de productos que prometen resultados casi milagrosos y sobre todo mantener nuestra melena bajo control ante cualquier inclemencia, ya sea pasar el día en la piscina o en la orilla del mar o simplemente pasear por ciudades costeras.

Pero tranquila, porque como te decimos, no estas sola ante este problema. Le pasa a muchísimas mujeres, y es por eso que en la era de Internet, compartir trucos que realmente funcionen para evitar el encrespamiento es casi un deber. Pero no solo para el encrespamiento, la electricidad estática es otro problema al que nos enfrentamos, y muchas no solo en verano, si no durante todo el año. Por eso cual ha sido mi sorpresa al ver como en TikTok se ha vitalizado en las últimas semanas un truco que parece de otro siglo pero que realmente funciona. Consiste sencillamente en algo tan simple como coger un trozo de papel de aluminio -sí, ese recurso de cocina que tenemos en todas las casa- y pasarlo por el pelo de arriba abajo.

La sorpresa de las usuarias de la red social (y usuarios, porque también hemos visto a algún que otro chico probándolo) no ha podido ser mayor. Aunque lo cierto es que se trata poco de casualidad y mucho de ciencia, ya que la electricidad estática se produce en el pelo como consecuencia de la acumulación de una carga eléctrica debido a la fricción o a los cambios del entorno, como es el aumento de la humedad. El papel aluminio ayuda a neutralizar la estática al ser metálico y conductor ayudando a dejar el pelo más suave.

Pero siendo realistas, debemos reconocer que realmente no se trata de una solución a largo plazo, si no más bien instantánea, ya que si vives en sitios muy húmedos puede que a la media hora tu pelo vuelva a su estado original, por lo que no te aconsejamos que dejes en el olvido todos tus productos. Aunque viendo estos vídeos de TikTok seguro que más de una llevará ahora un trozo de este papel en su bolso para un retoque rápido.