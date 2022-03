Cinco productos naturales de cabello rizado para evitar el encrespamiento en primavera

La temperatura sube, los rayos de sol son más intensos y disfrutamos más del aire libre. Todo esto quiere decir, que la primavera está llegando y el cabello notará efectos y cambios al instante que salgas de casa. ¿Qué puede estropear un día perfecto con el mejor look del armario repleto de colores? Claramente, el encrespamiento y más en las melenas rizadas. Nadie que tenga el pelo rizado, puede escapar del encrespamiento, aunque con sencillos trucos y los mejores productos puedes lucir un pelo suave, cuidado y en su sitio.

Si tienes el pelo rizado y sufres de encrespamiento cada primavera y verano, sigue leyendo. El contenido de este texto será de gran valor para esta temporada. También conocido como efecto frizz, se produce cuando hay mayor electricidad estática, y en consecuencia el cabello pierde su estado natural. Con los siguientes productos capilares, lucirás unos rizos espectaculares como Sarah Jessica Parker, Jennifer López o Zendaya.

La actriz y cantante Zendaya Coleman en el estreno de la película Dune Paris en París, Francia, el 6 de septiembre de 2021. FOTO: Berzane Nasser/ABACA GTRES

Principalmente, todas las mujeres con cabello rizado sufren de encrespamiento. Esto es debido a una falta de hidratación. El pelo busca humedad y, por ese motivo, se revuelve y pierde su estado original. Si todavía no sabes si sufres de encrespamiento, mira el siguiente listado para detenerlo al momento:

Se eriza con facilidad.

No tiene brillo y está quebradizo.

Los rizos no están definidos y no se ven bonitos.

Es indomable.

Tiene un aspecto hinchado o abultado.

Mina El Hammani es la actriz con el cabello rizado más bonito. ¿Cómo consigue tener unos rizos tan perfectos, definidos y además sin encrespamiento? No tenemos ninguna duda que realiza una rutina de belleza muy estricta. La actriz ya tendrá preparados todos sus productos para la primavera. En esta época del año es cuando hay un cambio radical en la melena.

Los factores climatológicos, la falta de hidratación del pelo, un mal cuidado del pelo o un exceso de químicos como un tinte o las mechas, son causas que provocan el encrespamiento. Antes de conocer cuáles son los mejores productos para cabello rizado y no tener encrespamiento, tienes que apuntar los siguientes trucos. ¡No pierdas detalle!

Lavado con agua templada. Atención al cepillado. Nunca frotes con la toalla cuando seques el pelo. La plancha de pelo se utiliza con menor frecuencia. ¿Secador? Sí, pero aprovecha el calor del día como las mujeres francesas.

Ahora toca el turno de pasar a la sección preferida por todas, conocer cuáles son los productos virales. Tanto en Sephora o en Primor encontrarás la solución.

ACEITE CAPILAR (27,99 €)

Aceite capilar ultra concentrado. FOTO: Sephora

Discipline Spray Fluidissime Anti-Encrespamiento (18,67 €)

Tratamiento en spray para el cabello indisciplinado o rebelde. FOTO: KERASTASE

CHAMPÚ HIDRATACIÓN CABELLO RIZADO (25,99€)

Champú para hidratar el cabello. FOTO: Aveda

Ampolla Concentrada Anti Encrespamiento Frizz Resist (2,50 €)

Ampolla para pelo rizado. FOTO: Pantene

CREMA INTENSA PARA RIZOS (34,99€)

Crema intensa para rizos. FOTO: MOROCCANOIL

No podemos olvidar que un truco muy efectivo es el lavado del cabello. No es recomendable que sea a diario. Utilizar champú seco es la respuesta. Aunque no las hemos incluido en el listado de productos, las mascarillas son clave para un pelo bonito, sano y elegante.