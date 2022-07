5 kimonos de Zara que vamos a llevar por las calles de Madrid o al chiringuito de la playa

Y si te contamos que la prenda del verano es el kimono. No nos estamos confundiendo de época de año, sabemos muy bien que estamos en verano y además en plena ola de calor. Eso sí, los kimonos han regresado a las calles y las expertas en moda, tienen uno para cada día de la semana. De lunes a domingo, podrás llevar un kimono diferente, colorido y elegante sin tener que recurrir otras prendas para añadir un toque a tu look. Desde Carmen Gimeno a Carmen Lomana, han estrenado ya sus nuevos kimonos, no obstante, no pienses que solo está permitido o es aconsejable para mujeres de su edad llevar este diseño, porque en los festivales de música está siendo un básico. Nosotras hemos visto muchos tipos de kimonos, pero si nos tenemos que quedar con una firma es con Zara. De nuevo, gracias a Amancio Ortega por tener el mejor catálogo de kimonos para este verano.

Si en Zara encuentras el vestido más bonito (poner ejemplo), la camisa de tejido satén que te sirve para un sábado noche o ese vestido de invitada de boda, también vas a encontrar el kimono definitivo. En la siguiente lista, vas a encontrar 5 kimonos de Zara que han sido un flechazo automático. Eso sí, si encuentra alguno más por Zara, no te esperes porque te avisamos que se acaban al momento.

5 kimonos de Zara para el verano

KIMONO ESTAMPADO CINTURÓN (69,95€)

Kimono con estampado étnico. FOTO: Zara

KIMONO BORDADOS (129,00€)

Kimono rosa con escote pico. FOTO: Zara

Kimono azul con detalles en el acabado. FOTO: Zara

KIMONO ESTAMPADO BORLAS (49,95€)

Kimono con estampado retro. FOTO: Zara

KIMONO ESTAMPADO CINTURÓN (69,95€)

Kimono estampado floral con cinturón. FOTO: Zara

Después de ver estos 5 kimonos de Zara, estarás corriendo a la tienda más cercana o mirando desde la app del móvil. Está claro, que un kimono nos ayuda a introducir un toque hippie o boho chic al momento, sin tener que recurrir a faldas largas o cuñas. Además, es una prenda que puedes llevar con un vaquero y una camiseta blanca, o con tu mejor bañador o bikini que has encontrado en las rebajas.

Por cierto, para que tu look sea de 10 con los kimonos de Zara anteriores, te recomendamos un peinado natural y salvaje. Olvídate del secador o la plancha del pelo, y deja tu cabello al aire. Y si tienes la oportunidad de hacerte un peinado, opta por las famosas trenzas laterales o la coleta alta con trenzas por la frente. ¿Y el maquillaje? Estamos en verano y el resultado final tiene que ser natural y sin muchos brillos.