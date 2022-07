Carmen Lomana tiene claro que no hay verano sin vestido blanco boho ya sea para estar en Madrid o irse de vacaciones a Marbella

Si ayer era Tamara Falcó la que copiaba el vestido boho a Carmen Lomana, hoy somos nosotras la que queremos copiarle a Carmen Lomana esta maravilla de vestido blanco boho que es too el verano y las vacaciones que necesitamos por delante. Y es que Carmen está resplandeciente en la semana de su santo, apurando los últimos días en Madrid antes de irse de vacaciones a Marbella. Y es que no hay nadie como nuestra socialité favorita para lucir todos estos vestidos más casuals y veraniegos que ella hace elegantes. Aunque no sabemos de dónde es, ya que Carmen solo nos ha dado la pista que lo compró online, pero nosotras seguiremos investigando.

Uno de esos vestidos que te hace el look por completo y con el que no necesitas mucho más, aunque Carmen Lomana lo ha combinado con pendientes, pulseras y collares que le dan el toque definitivo a este estilo tan boho. Un diseño que es perfecto con llevar con las alpargatas de cuña que tanto protagonismo están teniendo este verano y que no fallan en el armario de las que más saben de moda. Perfectas para meter en la maleta de vacaciones y llevar todo el día, hasta en nuestras cenas más románticas y especiales.

Y aunque los vestidos boho se pueden llevar todo el año en una infinidad de versiones, los diseñadores amantes de estas piezas, han introducido innumerables variaciones de este clásico, ideales para llevarlos en la temporada de verano todos los días que quieras lucir cómoda y chic para cualquier ocasión que se presente. Las marcas en las que se puede confiar para tener un buen vestido boho aparecieron con toda su fuerza en 2022, como Zimmermann, Ulla Johnson e Isabel Marant, y Carmen Lomana como buena amante de la moda y las tendencias lo sabe.