Errores de belleza con los que estás sumando o restan años

Una buena rutina de belleza es fundamental, para frenar los primeros signos de edad o no aparentar más años de los que tenemos. Los pequeños detalles en la cosmética es primordial, en otras palabras, tener mucho cuidado y estar seguras de no aplicar ingredientes que no son necesarios, por ahora, para la edad que tenemos. En este caso, tal y como afirman muchos profesionales de la piel: los factores sí que alteran el resultado final. Bluevert, firma de cosmética que revoluciona con todos sus lanzamientos, intentan, a través de sus talleres, explicar a sus clientas y vendedores, explicar correctamente cómo tiene que ser, la correcta rutina de belleza. El objetivo es tener un orden de los productos que tenemos en el neceser, con el fin mejorar el estado de la dermis y no sumar años.

Tanto si utilizas sérum, crema hidratante, mascarilla o exfoliantes, tienes que seguir una enumeración. Los expertos, en concreto, Ana Villalba, farmacéutica especializada en dermocosmética y responsable de Marketing y Comunicación de Laboratorios Bluevert, nos explica tres errores que nos restan o añades años. Cuello, escote y cara son las zonas donde vas a tener que vigilar.

Antes de explicar los tres errores que nos comentó Ana Villalba, te enseñamos este vídeo que debes guardar. Aquí, la experta en cosmética, te detalla todos los pasos que debes seguir para una rutina de belleza o qué cosméticos van antes o después.

Tres errores comunes en la belleza

“Aplicar el sérum directamente desde la pipeta (o difusor). Lo hemos visto en infinidad de videos e imágenes en redes sociales, este gesto podría contaminar el producto. Lo mejor es aplicarlo sobre las manos y, a continuación, repartir sobre el rostro, cuello y escote”, describe Ana lo que es más común en el mundo de los sérums.

La zona de los ojos es la más delicada y por ese motivo tenemos que evitar el error de “utilizar el mismo producto para el contorno de ojos y el resto de la cara. La piel de esta zona es mucho más fina, sensible y con un pH diferente al resto del rostro. Dado que sus características son diferentes, también deberíamos utilizar productos específicos para esta zona”, señala la farmacéutica.

Por último, el error más común que sucede en otros aspectos de la vida es cortar unas acciones. “Rendirse antes de tiempo. Al igual que ocurre con otros rituales de salud como pueden ser la alimentación y el deporte, la constancia es la clave del éxito”, finaliza la experta.