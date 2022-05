Prepara tu piel para el verano: los mejores productos al mejor precio que hemos encontrado en el mercado

El verano ya está aquí y las temperaturas son el mejor ejemplo. Estarás pensando en las próximas escapadas que tendrás con tus amigas o imaginándote en la terraza de ME Barcelona en una cita romántica. Para todos estos planes, necesitas una piel bonita, sana y bronceada. Hemos empezado la época, donde el cuidado de la dermis es fundamental, principalmente por la potencia de la radiación solar. Para conseguir una adecuada protección, y conseguir un bronceado más bonito que cualquier celebrity, no pierdas detalle de todo lo que te tenemos que contar. Así conseguirás el resultado que has estado buscando, eso sí, sin poner en peligro la piel y provocar irritaciones o rojeces.

Si tienes tiempo o te han comunicado unas vacaciones donde vas a tomar el sol, no pierdas tiempo y coge papel y boli. Tienes que empezar a preparar tu piel, para que no ocurran consecuencias como las temidas quemaduras el primer día de playa. No obstante, si estás en la ciudad también tienes que cuidar la dermis. Ahora llevamos menos ropa y, por lo tanto, nuestra piel está más expuesta. Un protector solar es básico.

¿Cómo preparar la piel para este verano? Esta pregunta es la más repetida y frecuente todos los años. En esta ocasión, no tendrás problemas. Nosotras hemos preparado una lista de recomendaciones. Alma Secret nos desveló qué pasos son los más importantes para conseguir el bronceado. Por supuesto, al final de esta estupenda guía encontrarás esos productos mágicos para tu piel.

Exfoliar la piel:

Una vez a la semana tienes que eliminar todas las células muertas. Así renovarás cada siete días, la dermis. Esas células muertas se depositan en nuestros poros, taponándolos, y dando un aspecto más áspero y apagado. Notarás que tu piel vuelve a respirar.

Hidratación:

Al igual que en verano, hidratamos mucho nuestro cabello, con la piel tiene que pasar lo mismo. Los aceites corporales son perfectos, en otras palabras, si ya tienes una buena mascarilla de cabello con extractos de frutas, también tienes que tener un aceite para el cuerpo con vitamina C. Aportarás elasticidad y suavidad.

Alimentación saludable:

En verano solamente nos apetece, frutas y verdura. Es la temporada perfecta para mejorar nuestra alimentación y además verás potenciado el bronceado. En la nevera no pueden faltar: zanahoria, calabaza o albaricoque.

Grace Villarreal es una experta en tema bronceado. Aunque este vídeo es de hace un año, la influencer y creadora de contenido nos ayuda mucho para añadir más trucos. A continuación, apunta los cosméticos que necesitas para mejorar tu bronceado este verano.

ACEITE DE BRONCEADO CON SANDÍA (22,99 €)

Aceite corporal con extracto de sandía. FOTO: BALI BODY

EXFOLIANTE CORPORAL CLEOPATRA (18,20€)

Exfoliante de cuerpo. FOTO: Alma Secret

LECHE PROTECTORA PARA BRONCEADO (7,50 €)

Leche protectora on propiedades cicatrizantes. FOTO: Babaria

ACEITE CORPORAL REAFIRMANTE CLEOPATRA (23,95 €)

Aceite corporal nutritivo. FOTO: Alma Secret

Cuatro productos y tres consejos. Solamente necesitas saber eso. Te aseguramos que vas a ser la mujer más enviada, al tener el mejor bronceado del verano.