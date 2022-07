Teresa Andrés se pasa el juego de las novias (y de las tendencias) con este vestido blanco cut out y sombrero con lazada en su postboda

¿Dónde hay que votar para que la boda de Teresa Andrés dure una semana entera? Lo pedimos como buenas amantes de la moda y es que no podemos estar más enamoradas de todos los vestidos de novia de Teresa Andrés Gonzalvo que es todo el glamur, el estilo y la elegancia que esperábamos de la boda de la influencer. Y por eso, sin ninguna duda, se ha convertido en la boda influencer favorita, tanto por la novia como por las invitadas. Y en esta postboda tampoco ha defraudado, porque nos acabamos de enamorar del vestido cut out blanco que Teresa Andrés ha combinado con un sombrero con lazada también en blanco que no puede ser más Teresa y más diva de España.

El quinto vestido de novia de Teresa Andrés. FOTO: @nicolas_montenegro

Un quinto vestido de novia firmado por Nicolás Montenegro después de enamorarnos desde el jueves por la noche en su preboda con un diseño propio de una diosa griega firmado por Inuñez Atelier. Un vestido con todo el glamur de los años 50 que se inspira en Grace Kelly o Brigitte Bardot de La Provenza francesa. Ese aire mediterráneo y una espalda al descubierto.

Esta postboda, como nos ha contado la influencer en su cuenta de Instagram, ha sido organizado por Bonho y está teniendo lugar en La Huerta, un impresionante hogar valenciano burgués del siglo XIX con 6.000 metros cuadrados que se encuentra en medio de la huerta valenciana, al más puro estilo villas palladianas del Véneto italiano. ¡Una fantasía!

Teresa Andrés deslumbra en su postboda. FOTO: @immacebreiro

¿Cómo han sido los tres vestidos de la boda de Teresa Andrés Gonzalvo? Sin contar el de la preboda y la postboda.

Puro glamur los tres. El segundo vestido de novia de Teresa Andrés Gonzalvo. Y como avisó la influencer días antes de la boda, este segundo vestido era mucho más atrevido y exagerado que el primero, ya que el primer vestido de novia de Teresa Andrés ha sido mucho más clásico, inspirado en un vestido que llevó Lady Di y en un vestido de fallera. Pero este ha sido todo lo que soñamos en una noche de verano, eso sí, siguiendo con la tendencia de la manga larga y de nuevo de la firma de Navascués en crepe de seda natural. Eso sí, nada que ver con el primero.

Mientras que el tercero tiene todo el glamur que podíamos esperar, se trata de un minivestido de organza envuelto en drapeados de tules de seda natural con mitones largos y cuello desmontable. Por no hablar de la pamela a juego que ha lucido. Toda una diva al más puro estilo época dorada del cine.