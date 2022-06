Para ser la reina de las noches eternas de verano, Vicky Martín Berrocal solo necesita un vestido negro de lo más especial y unas sandalias doradas

Amor a primera vista es lo que hemos sentido al ver el lookazo que se ha marcado Vicky Martín Berrocal para terminar la semana. Si el sábado era su hija Alba Díaz quien nos dejaba el look más sexy de invitada perfecta con un vestido de la marca de su madre o el viernes la novia de Jordi Alba con un vestido espectacular de novia de la diseñadora sevillana, hoy es Vicky Martín Berrocal quien nos dice que para las noches eternas de verano solo necesitamos un vestido negro que nos haga ser las más elegantes de cualquier cena o fiesta. Porque aun que muchas personas piensen que el negro no es un color para verano, es la elegancia eterna para todo el año.

A pesar de la ola de calor de los últimos días, el verano 2022 aún no ha desembarcado de manera oficial en España. Al menos, el astronómico, que da comienzo con el solsticio. ¿Qué día y a qué hora arranca el verano y con qué tiempo se presenta? El verano dará inicio este martes 21 de junio a las 11.14 horas y no podemos tener más ganas. Y para todas noches eternas de verano con amigos que tenemos por delante, Vicky Martín Berrocal tiene claro que este look es el triunfador.

Y para ello solo ha necesitado un vestido negro de lo más especial con escote corazón, tirantes finos y una falda de vuelo de esas que siempre nos roba el corazón. Un diseño que además de ser elegante, hace ese ‘efecto tipazo’ que tanto buscamos y más en verano.

Un vestido negro que Vicky Martín Berrocal ha combinado con unas sandalias doradas de Dolce&Gabbana de hace unas temporadas con plataforma y tacón ancho. Las perfectas para bailar toda la noche ya sea en una cena especial o en una boda.