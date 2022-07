Eugenia Osborne se apunta a los vestidos de ganchillo con este original diseño desde la playa

La hija de Bertín Osborne es otra de las influencers que han escogido la ciudad de Tarifa (al igual que Rocío Osorno) para disfrutar de unos días de verano, playa, buena comida y descanso. Y es que este enclave del sur de España es uno de los destinos favoritos por muchas de nuestras famosas, ya que aúna en un solo sitios restaurantes de lujo, tiendas originales y playas infinitas y casi desérticas. Eso sin contar que también alberga alguno de los chiringuitos más de moda de todo el país.

Por todo esto parece que Eugenia Osborne no ha querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar sus días libres y acercarse hasta Tarifa para disfrutar de unos días de sol y playa en compañía de amigos. Allí la hemos visto en algunos de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, disfrutando de su familia y de estos primeros días de vacaciones en los que también nos ha dejado lookazos perfectos para copiar en nuestra maleta de vacaciones en los próximos meses.

Y una vez más Eugenia Osborne no defrauda, y sigue derrochando estilo allá donde vaya. Y los atardeceres en la playa no son una excepción. Como prueba el último look que nos ha dejado en su cuenta de Instagram. La influencer ha lucido un bonito vestido largo con mangas anchas y ligeramente acampanadas, de ganchillo y en color verde desteñido, que incluye un original detalle de hebilla metálica a la altura del pecho. Eugenia ha querido lucirlo encima del bikini acompañado nada más que de unas sencillas gafas de sol.

Vestido largo calado, de Ramona LaRue by Arianne Brown (480 euros)

Vestido calado, de Ramona LaRue by Arianne Brown FOTO: Ramona LaRue by Arianne Brown

Un diseño que nos demuestra una vez más que los vestidos de crochet son los favoritos del verano para lucir a pie de playa o en cualquiera de tus planes del verano.