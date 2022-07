Eugenia Osborne presume de tipazo con un bikini llamativo que querrás por su efecto vientre plano

Quizás si todavía no estás de vacaciones, las publicaciones de Nuria Roca, María Pombo o Eugenia Osborne, te estén dando mucha envidia. Eso sí, tienes que ver estos looks de las famosas mejor vestidas, como fuentes de inspiración. La última que nos enamoró con su conjunto de verano, es Eugenia Osborne con un bikini de colores neón que tiene efecto vientre plano al instante. Todas nos queremos ver ideales con la prenda de baño, y por ese motivo, es muy importante encontrar un bikini que nos siente bien y así estar seguras en la playa o en la piscina. Como seguramente, queden pocos días o semanas, para tus vacaciones más que merecidas, no pierdas de vista este bikini de Eugenia Osborne, pero también el que llevó María Fernández-Rubiés para presumir de barriguita o en el caso de Carmen Lomana, para potenciar su moreno y cabello rubio.

Eugenia Osborne siempre es un buen ejemplo para encontrar un look de 10. Tanto sí tienes que ir a una boda, un evento de noche o quieres un bikini bonito y elegante, ella tiene siempre las mejores prendas. Antes de enseñarte cómo es el bikini de Eugenia Osborne, primero de todo tienes que conocer cómo es tu cuerpo y saber qué zona debes potenciar. ¡Es muy importante!

Sin palabras con este bikini de Eugenia Osborne. Guapa, elegante, sexy y atrevida, así está la celebrity con este diseño para presumir de tipazo este verano. No obstante, con este calor y las altas temperaturas, necesitamos un bikini o bañador que no nos deje marcas, para no dañar la piel y la opción de Eugenia Osborne es la mejor.

¿Quieres el bikini de Eugenia Osborne? No te preocupes, porque como siempre, nosotras ya lo hemos encontrado. Además, ella tenía claro que todo el mundo estaría preguntando de dónde es, y por ese motivo, lo etiquetó.

BIKINI ALABAMA MORADO (54.90€)

Bikini con tirante cruzado por delante y sencillo por detrás. FOTO: NAÖ SWIMWEAR

NAÖ SWIMWEAR es la firma de este bikini. Esta marca española es todo lo que necesitamos, para encontrar un bikini, bañador o trikini y estar guapa.