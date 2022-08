Este es el truco de maquillaje que usan las famosas para tener labios más gruesos, y se llama ‘Lip Lift’

Muchas veces vemos a algunas de nuestras famosas favoritas con unos labios con mucho más volumen del que estamos acostumbradas, y automáticamente tendemos a pensar que es obra de inyecciones de ácido hiaulórino o algo similar, donde la medicina interviene. Pero lo cierto es que si nos fijamos detenidamente en más fotos, podremos apreciar que no se trata de algo permanente, si no que muchas veces es solo algo puntual según que foto. Y eso no es ni más ni menos que obra de los milagros del maquillaje.

Porque saber usar el maquillaje a nuestro favor es todo un arte, y ahora gracias a las redes, y en especial a TikTok (una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo del make up desde los tutoriales de Youtube) podemos aprender trucos que hasta ahora estaban solo reservados para los expertos y las celebrities. El último que está haciendo furor es el conocido como “Lip Lift”, con el que conseguirás unos labios más gruesos y voluminoso en poco más de un minuto. Te contamos en qué consiste.

La clave está en levantar visualmente la parte central del labio superior, algo que conseguirmos realizando una línea recta con un perfilador de labios justo encima del arco de cupido. Después, seguimos perfilando el labio ya por la línea natural. El de abajo solo perfilaremos de manera normal, y rellenamos un poco tanto el superior como el inferior. Después, procedemos a terminar coloreando con un pintalabios del color que más nos guste, pero mejor si es en un tono parecido al del perfilador, para conseguir un efecto mucho más natural. Así, la curva que hemos creado y que se aprecia más de perfil, dará el efecto óptimo de unos labios con mucho más volumen, mientras que al suprimir la línea de cupido parecerán mucho más altos y anchos.

Este truco aunque se ha vitalizado ahora gracias a las redes sociales, lo cierto es que tiene poco de nuevo, ya que es el que llevan usando años celebrities como Kylie Jenner y en general todo el clan Kardashian, expertas como pocas en sacar todo el partido posible al maquillaje en su favor, y conseguir cambiar las facciones de su rostro por completo.