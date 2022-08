Nos olvidamos de las alpargatas de cuña por las sandalias más hippies que Carmen Lomana lleva a la playa

Ya la echábamos de menos. Unos días sin looks de Carmen Lomana y el verano no es lo mismo, que ya que tenemos que estar trabajando por lo menos que podamos hacer estilismos de Carmen Lomana para que el agosto en Madrid se haga más llevadero. Y hoy por partida doble, primero nos ha enseñado un look en bikini azul que resalta el bronceado y luego un look de lo más hippie caminando por la arena de la playa con unas sandalias planas boho que las mujeres de 70 y las de 30 no se van a quitar en todo el mes de agosto. Porque aunque muchas veces no lo parezca, las sandalias planas también pueden ser tan elegantes como unas alpargatas de cuña o unas sandalias de tacón y Carmen Lomana lo ha vuelto a demostrar.

Y es que no hay día que Carmen Lomana no nos enamore con sus estilismos desde Marbella, da igual que sea un vestido negro de lo más elegante a un conjunto ibicenco de lo más en tendencia o este look playero de lo más hippie. Porque nuestra querida Carmen es eso, elegancia con cualquier estilo y manera de vestir. Ya sea en la playa o en una fiesta por la noche en Starlite.

Las famosas no dejan de demostrarnos que las sandalias planas son una alternativa elegante a los tacones en verano lleves lo que lleves. Inspiradas por algunos de los últimos looks de famosas e influencers como la Reina Letizia, Vicky Martín Berrocal o Pilar de Arce, entre otras, buscamos sandalias planas como las de Carmen Lomana con ese toque boho de color a todos los looks.

Firmas como Etro son inspiración pura para poder crear estilismos bohemios que desborden feminidad y elegancia, combinaban perfecto con sandalias flip flop de plataforma o Alberta Ferreti para la misma temporada, apostó por piezas crochet en tonalidades marrones con sandalias de tiras.