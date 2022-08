Enamórate de este vestido estampado de Paula Echevarría que te recordará a los atardeceres que viviste en Asturias

Paula Echevarría sigue de vacaciones, visitando España y tras verla en Marbella con su pareja celebrando su cumpleaños, la actriz ha viajado a Asturias para estar con su familia. Lo que no esperábamos es que los atardeceres de Luarca (Asturias) pudieran enamorarnos, no solo por su belleza natural, si no por que Paula Echevarría nos ha devuelto el amor por los vestidos estampados azul marino, ideales para ver el atardecer en cualquier lugar de España. Sin ninguna duda, un auténtico lujo.

Paula Echevarría parece que quiere exprimir todos los días de verano y aprovechará sus vacaciones al límite para desconectar y vivir momentos en familia. Eligió Asturias como uno de sus últimos destinos y nos ha sorprendido con un look que nos ha devuelto las ganas de usar vestidos estampados azul marino con cuñas altas. Este vestido de inspiración boho, con espalda descubierta, hecho en Dreamland y firmado por Philippa1970, es uno de los más bonitos que ha lucido esta temporada. Se trata del vestido Paisley, un diseño de 100% algodón con estampación paisley en azul marino, rosas y azules. Además, una de las curiosidades de esta pieza es que el estampado está hecho a mano. La actriz es fiel a su estilo y con toques románticos ha decidido hacernos disfrutar de un atardecer con un look completamente, irresistible.

Vestido Paisley de Philippa1970 (140€)

Vestido Paisley FOTO: Philippa1970

Además, Paula lo ha combinado con cuñas altas en color negro y esparto que son la nueva obsesión de las chicas de 1,60 cm. Unas sandalias que combinan con todo y que son de una de las firmas favoritas de la actriz, Fetiche Suances. Este look de Paula Echevarría estamos deseando copiarlo para convertirnos en la envidia de nuestro grupo de amigas. Además, ¿quién no se siente preparada para ver un atardecer con un vestido estampado inspirado en una de las influencers más cotizadas de nuestro país? Es el momento, siéntete con ganas y a lucir tipazo.